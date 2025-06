Invitation aux médias - Lancement de la Brigade Splash de la Société de sauvetage du Québec

QUÉBEC, le 23 juin 2025 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont conviés à une conférence de presse alors que la Société de sauvetage du Québec et le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M Jean Boulet, lanceront la Brigade Splash.

La Brigade Splash, une initiative de la Société de sauvetage et de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), s'impliquera activement pour une 19e année cet été auprès des intervenants.es en sauvetage, des gestionnaires aquatiques et des baigneurs.euses afin de les sensibiliser à la responsabilité partagée en termes de sécurité aquatique. Durant leur tournée estivale, les membres de la Brigade Splash veilleront avec rigueur à répondre à leurs objectifs : informer sur les responsabilités sur les plans d'eau et transmettre des messages de prévention.

Considérant le début d'une saison forte en activités aquatiques, il demeure primordial de perpétuer notre mission de sensibilisation sur les dangers liés à la noyade et de renseigner sur les pratiques sécuritaires dans l'eau et près de l'eau.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent s'inscrire au préalable en écrivant à l'adresse [email protected]

AIDE-MÉMOIRE

Jeudi 26 juin, 11 h (début des allocutions) Trois-Rivières, Québec L'adresse précise vous sera transmise par courriel lors de votre inscription.

