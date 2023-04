Résidences Floralies Lasalle : quel avenir pour ses travailleuses et travailleurs?

MONTRÉAL, le 19 avril 2023 /CNW/ - Le SQEES-FTQ est profondément attristé d'apprendre le déménagement des résidents des Résidences Floralies Lasalle et Floralies Lachine. Nous dénonçons fermement le fait que la direction de l'établissement, qui est sous tutelle depuis septembre 2022 par le CIUSSS de l'Ouest de l'Ile de Montréal, n'ait pas été en mesure de démontrer qu'elle pouvait gérer les établissements de façon responsable et sécuritaire. Les résidents, mais aussi les employés, en payent le prix ultime: être arrachés à leur milieu de vie ou leur lieu de travail.

Le SQEES-FTQ estime que les travailleuses et travailleurs qui risquent de perdre leur emploi dans cette situation doivent être une priorité. Nous souhaitons vivement que le CIUSSS et la direction de l'établissement collaborent de façon à trouver une solution d'emploi pour les personnes qui risquent de perdre leur emploi, malgré une pénurie de main-d'œuvre importante dans le domaine des soins aux aînés.

« Cette fermeture imminente est une tragédie pour nos membres qui se dévouent corps et âme aux résidents de Floralies Lasalle et qui ont traversé la pandémie à leur côté dans des conditions extrêmement difficiles », a déclaré Sylvie Nelson, présidente du SQEES-FTQ. « Nous exhortons la direction de l'établissement et le CIUSSS à travailler ensemble pour trouver une solution qui permettra aux travailleuses et travailleurs de rester employés et de continuer à offrir des soins de qualité aux résidents. Nous sommes prêts à travailler avec eux pour trouver une solution équitable et durable. »

Le SQEES-FTQ continuera de suivre de près cette situation et de faire pression pour que les travailleuses et travailleurs soient traités équitablement et que les résidents reçoivent les soins dont ils ont besoin.

