Réseau express vélo - La Ville de Montréal dévoile son programme de soutien financier d'appoint aux commerçants touchés par les travaux du REV

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Tel qu'annoncé en septembre, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dévoilé aujourd'hui les détails du nouveau programme de subvention directe destiné aux commerçants touchés par les travaux d'aménagement de la première phase du Réseau express vélo (REV). Ce programme, qui représente un investissement de 1,5 M$, permettra aux commerçants ayant leur place d'affaires sur l'un des trois axes du REV implantés cette année de bénéficier d'une subvention pouvant atteindre 5 000 $.

« Nous avons entendu les inquiétudes des commerçants face aux travaux d'aménagement du REV qui sont venus s'ajouter aux défis existants liés à la pandémie et nous sommes fiers d'avoir rapidement pu mettre sur pied un nouveau programme de subvention d'appoint pour les aider. Ce nouveau programme vient évidemment s'ajouter à la série de mesures que nous avons déjà déployées pendant la pandémie et aux mesures que nous avons mises en place tout au long du chantier de 45 jours pour assurer le lien avec les commerçants et la disponibilité des stationnements », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le programme de soutien, déployé dans le cadre de l'entente Réflexe Montréal, est destiné aux commerces situés sur les cinq axes de la première phase du REV : Berri/Lajeunesse/Saint-Denis, Bellechasse, Peel, Souligny, Viger/St-Antoine/St-Jacques. Les demandes pourront être déposées à compter de novembre 2020, jusqu'en octobre 2021 via un processus simplifié. Les subventions seront versées dès janvier 2021.

La subvention offerte est calculée en fonction de la superficie du local commercial :

2 500 $ pour les locaux de 2 000 pi 2 et moins;

et moins; 3 750 $ pour les locaux de 2 001 à 4 999 pi 2 ;

; 5 000 $ pour les locaux 5 000 pi2 et plus.

Rappelons que le Programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs demeure accessible pour les commerçants situés à proximité de chantiers majeurs d'infrastructures et qui connaissent une perte d'au moins 15 % du bénéfice brut.

Pour être informé des modalités du programme et de la mise en ligne de la plateforme de dépôt, les commerçants sont invités à remplir le formulaire prévu à cet effet.

Entente Réflexe Montréal

Dans le cadre du statut officiel de métropole conféré à la Ville en 2017 par le gouvernement du Québec, l'entente « Réflexe Montréal » vise le développement de tout le potentiel de Montréal au niveau économique, social et culturel. À titre de métropole, Montréal dispose désormais d'une plus grande autonomie et de plus de flexibilité dans la prise de décisions qui influencent la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens.

Ligne Affaires Montréal

Les entreprises de tous les secteurs qui souhaitent obtenir de l'information sur les différents programmes et mesures disponibles peuvent communiquer avec la ligne Affaires Montréal, du lundi au vendredi, au 514 394-1793, ou remplir en tout temps le formulaire prévu à cet effet.

