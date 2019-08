Réseau express métropolitain - Création d'une nouvelle place publique pour unir le centre-ville de Ville de Mont-Royal

Le centre-ville de Mont-Royal est historiquement séparé par une voie ferrée; les accès de part et d'autre de la voie s'effectuent par deux ponts routiers - Graham et Cornwall. Avec ces deux ponts, la future station du REM et cette nouvelle place publique, c'est un tout nouvel espace de vie qui sera créé permettant un passage efficace, sécuritaire et attrayant pour les Monterois. Cette place publique sera d'une superficie totale de plus de 2 100 m 2 (23 000 pi²) et située stratégiquement au cœur de la ville, où convergent les principaux axes de déplacements.

« C'est un grand jour pour Mont-Royal. Les administrations municipales successives rêvent d'unir les secteurs est et ouest du centre-ville depuis plusieurs décennies. Avec cette place publique, nous créons littéralement en plein cœur de Mont-Royal un nouvel espace citoyen. Nous comptons l'intégrer du mieux possible à notre cité-jardin et en faire un endroit extraordinaire » a souligné Philippe Roy, maire de Ville de Mont-Royal.

« L'arrivée du REM est le point de départ d'un nouveau paradigme de transport axé sur une capacité et une fluidité acrues des déplacements. Une telle transformation représente aussi une occasion pour les municipalités. Le travail de collaboration effectué entre la Ville de Mont-Royal et CDPQ Infra est un bel exemple, alors que nous avons réussi à saisir une opportunité historique, celle de créer des aménagements urbains intégrés au-dessus d'une voie ferrée centenaire qui scindait le cœur de Ville de Mont-Royal en deux. », a expliqué Harout Chitilian, directeur exécutif, Affaires corporatives et développement, CDPQ Infra.

La Ville de Mont-Royal contribuera à l'initiative en investissant 6,5 millions de dollars. Du côté de CDPQ Infra, des ajustements ont été effectués au projet de référence afin d'intégrer ce projet commun, tout en conservant les coûts du projet à 6,3 milliards de dollars.

Détails de l'entente :

Création d'une dalle-parc entre les ponts Graham et Cornwall ;

; Jonction de la place publique prévue devant l'entrée de la future station Mont-Royal au pont Graham, afin de créer une perspective harmonieuse et continue;

au pont Graham, afin de créer une perspective harmonieuse et continue; Retrait de la passerelle prévue à la jonction des rues Lazard et Jasper;

Considérant les défis d'intégration de cette passerelle et l'occasion de créer des liens plus efficaces un peu plus à l'est, cette passerelle a été retranchée du projet de référence;



La nouvelle place sera située plus stratégiquement par rapport aux principaux axes de déplacement et au cœur de la Ville;



Durant la période de construction et d'ici à l'ouverture des liens permanents, une passerelle temporaire sera aménagée à la jonction des rues Lazard et Jasper afin de maintenir l'accès à cet endroit.

CDPQ Infra demeurera propriétaire de la dalle-parc et assurera son entretien dans les prochaines années;

La Ville de Mont-Royal assurera l'aménagement de cette dalle-parc; différents scénarios d'aménagement sont possibles (parc, square ou place), afin d'assurer une intégration optimale au cœur de la ville.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site REM.info, suivez-nous sur Twitter @REMgrandmtl ou consultez notre page Facebook.

À propos du REM

Le Réseau express métropolitain (REM) est un nouveau réseau intégré de transport collectif de 67 km et 26 stations qui vise à relier à la fois le centre-ville de Montréal, des pôles universitaires,

la Rive-Sud, l'Ouest-de-l'Île, la Rive-Nord et l'aéroport Montréal-Trudeau par la mise en service d'un métro léger entièrement automatisé et électrique. Proposant un service à haute fréquence, le REM sera en service 7 jours sur 7, 20 heures par jour et sera connecté aux trois principales lignes du métro de Montréal.

SOURCE Réseau express métropolitain - REM

Renseignements: Emmanuelle Rouillard-Moreau, Conseillère, Communications et Relations médias, Réseaux express métropolitain, T : +1 514 847-8068, C : +1 438 881-1884, erouillardmoreau@rem.info; Charles Cyr, Chargé de communications, Ville de Mont-Royal, T : +1 514 734-4242, charles.cyr@ville.mont-royal.qc.ca