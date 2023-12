VILLE DE SHAWINIGAN, QC, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Réseau Allégé Québec Inc. (RAQ, et d/b/a Lightening Grid Québec, LGQ) a annoncé aujourd'hui qu'elle retiendra les services d'AtkinsRéalis, une entreprise de services professionnels et de gestion de projets de premier plan basée à Montréal et à Québec. AtkinsRéali agira à titre d'ingénieur-conseil principal et d'intégrateur pour son projet de fabrication de batteries stationnaires au lithium à Shawinigan. La construction du bâtiment étant autorisée par le Ministère de l'Environnement du Québec en juillet 2023 et les plans de préparation de site et de construction devraient commencer au début de 2024. RAQ s'engage à contribuer aux objectifs du Québec dans son économie circulaire et sa chaîne locale d'approvisionnement.

« Le choix d'AtkinsRéalis est devenu évident compte tenu de leur participation à des projets d'envergure à Bécancour dans le secteur des batteries, des projets qui utilisent des matériaux clés de batteries LFP comme les nôtres, ainsi que de leur vaste expertise en procédés industriels et en fabrication spécialisée de chambres sèches et propres », a déclaré M. Guy Laliberté, chef des opérations de RAQ.

Le président-directeur général de RAQ, M. Michael Epstein, a également confirmé que l'entrepreneur québécois bien connu Broccolini continuera de superviser l'ensemble de la conception et de la construction du bâtiment et de ses services. « Broccolini est un partenaire clé de ce projet et est avec nous depuis le tout début. Leur expérience dans les grands projets de construction comme le nôtre est un atout majeur », a déclaré Epstein.

L'installation envisagée d'environ 530 000 pieds carrés à Shawinigan aura une capacité de production de 7 GWh une fois terminée. Environ 550 emplois directs seront créés pour cette première phase. En plus d'un rendement supérieur, la technologie de RAQ est étalonnée comme étant 66% plus efficace en termes de capital investit par rapport aux concurrents connus.

En mettant l'accent sur la participation et au développement d'une chaîne d'approvisionnement locale, RAQ annonce également que deux entreprises de services professionnels de la région - Consultants MESAR inc. et Génie-Plus se joindront au projet. Les deux sont des entreprises réputées et bien connues dans le secteur industriel en Mauricie et dans la province de Québec. Le président de Génie-Plus est de Shawinigan.

L'entreprise environnementale Évolution Environnement de la Montérégie travaille déjà sur le projet depuis plusieurs mois, ayant soutenu la préparation de la certification environnementale du MELCCFP pour la construction du bâtiment.

Lightening Grid Québec, formé par Compact Power, Inc., d/b/a Lightergy™, apporte près de 20 ans d'expertise en technologie de stockage d'énergie de pointe et de solutions d'alimentation révolutionnaires, y compris des systèmes de gestion de l'énergie, des cellules, des modules et des systèmes de batteries.

Lightergy a une solide histoire de collaboration avec Hydro-Québec depuis 2007. La société a accumulé un portefeuille de propriété intellectuelle comprenant plus de 100 brevets et brevets en instance, et a établi ses produits sur les marchés du créneau, de la défense à marge élevée, des services d'urgence et des infrastructures critiques. http://www.lighteninggridqc.com

