Requalification annuelle pour l'utilisation d'armes - Le gouvernement agit pour la protection des policiers et du public

QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce la mise en place d'une ligne directrice sur la requalification des policiers en matière d'armes à feu et d'agents chimiques. Il s'agit d'un geste concret pour s'assurer que les policiers maintiennent les habiletés adéquates dans l'utilisation de ces armes, et ainsi assurer leur sécurité et celle du public lors d'interventions.

Selon la nouvelle norme établie par le ministère de la Sécurité publique (MSP), tous les policiers et policières du Québec devront se requalifier annuellement pour chaque arme à feu pour laquelle ils sont qualifiés de même que pour l'utilisation d'agents chimiques tels que le gaz lacrymogène. Cette mesure appuie également les directeurs et les directrices des corps de police au Québec en leur offrant un cadre clair et structuré pour la requalification de leurs agents.

Rappelons que, dans le cadre des enquêtes tenues à la suite du décès de Maureen Breau, la coroner Me Géhane Kamel a insisté sur la nécessité de définir des normes claires pour la requalification des policiers en matière d'armes à feu. La ligne directrice répond à ces recommandations.

« Lorsque les policiers doivent utiliser leurs armes, nous nous attendons à ce qu'ils le fassent selon les règles établies pour leur sécurité et celle du public. Nos discussions avec les partenaires du milieu policier nous ont amenés à présenter cette ligne directrice. L'obligation de requalification annuelle montre notre volonté de s'assurer que les policiers et policières utilisent correctement, et avec les plus hauts standards, les armes à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions. Je suis fier de cette avancée importante, qui permettra aux policiers de maintenir leurs habiletés sur une base régulière. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

La ligne directrice sur la requalification des policiers en matière d'armes à feu et d'agents chimiques découle de la modification apportée à la Loi sur la police en 2023 par le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel. Cette modification permet au ministre d'établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la Loi , à ses textes d'application et à l'activité policière.

en 2023 par le ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel. Cette modification permet au ministre d'établir des lignes directrices concernant toute question se rapportant à la , à ses textes d'application et à l'activité policière. La ligne directrice s'adresse à tous les corps de police du Québec et à leurs membres. Elle prévoit que tout policier doit se requalifier au moins une fois par année pour chaque arme pour laquelle il est qualifié. Elle prévoit également qu'un policier qui ne s'est pas requalifié dans l'année civile ne peut plus faire l'usage de l'arme tant qu'il n'a pas réussi la requalification.

