MONTRÉAL, le 11 juin 2020 /CNW Telbec/ - À l'arrêt depuis le 1er avril en raison de la pandémie du coronavirus, la compagnie Transat A.T. a annoncé aujourd'hui qu'elle comptait reprendre ses vols dès le 23 juillet prochain, mais seulement si l'assouplissement des restrictions de voyage le permet.

Selon le syndicat qui représente les agents de bord d'Air Transat, cette reprise des activités constitue une excellente nouvelle. Cependant, ces rappels au travail n'affecteront qu'une minorité de ses membres. Pour la très grande majorité d'entre eux, le retour au travail risque d'être une affaire de plusieurs mois, voire quelques années.

« Nous nous attendons à ce que seulement 250 agents bord sur 2000 retournent au travail. Considérant l'impact de la pandémie sur notre secteur d'activité, nous espérons que ces derniers ne seront pas oubliés par les Canadiens et nous demandons au gouvernement d'agir pour sauvegarder ces emplois », a déclaré Julie Roberts, présidente du syndicat de la composante Air Transat du SCFP.

D'ailleurs, afin de s'assurer que les agents de bord ne soient pas oubliés, la composante Air Transat du SCFP lance aujourd'hui une campagne auprès du gouvernement fédéral et du public canadien pour demander que des actions concrètes soient prises, car il est primordial de préserver les emplois dans le secteur du transport aérien. Il est important de rappeler que les agents de bord ont toujours été présents pour veiller à la sécurité des Canadiens et Canadiennes, en particulier lors des rapatriements qui ont eu lieu au début de la crise en mars.

Pour visionner les vidéos de la campagne, cliquez ici : https://bit.ly/37lxrp3

Les agents de bord d'Air Transat sont des spécialistes des situations d'urgence dont le rôle premier est d'assurer la sécurité des passagers. Ils sont regroupés au sein de trois syndicats locaux correspondant à leurs trois bases : SCFP 4041 (Montréal-YUL), SCFP 4047 (Toronto-YYZ) et SCFP 4078 (Vancouver-YVR). La composante d'Air Transat chapeaute les trois syndicats locaux.

Au total, le SCFP représente près de 15 000 membres au Canada dans le transport aérien, notamment à Air Transat, Air Canada, Air Canada Rouge, Sunwing, CALM Air, Canadian North, WestJet, WestJet Encore, Flair Air, Swoop, Cathay Pacific et First Air, Air Georgian

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 11 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

