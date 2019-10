MONTRÉAL, le 24 oct. 2019 /CNW Telbec/ - (16h15) - Exo informe sa clientèle de la reprise graduelle du service sur les lignes de train exo5 Mascouche et exo6 Deux-Montagnes. Des retards sont cependant à prévoir sur les départs des prochains trains. La clientèle est invitée à s'informer sur l'état du service en consultant le site web d'exo, les comptes Twitter des lignes de trains et l'application Chrono.

Le service avait été interrompu partiellement en milieu d'avant-midi sur la ligne exo6 Deux-Montagnes et complètement sur la ligne exo5 Mascouche en raison d'une obstruction des voies ferrées donnant accès au tunnel Mont-Royal à partir de la gare Centrale.

C'est lors d'une manœuvre de changement de voie à très basse vitesse qu'un déraillement mineur est survenu sur une voiture d'un train de la ligne exo5 Mascouche. Il n'y avait aucun passager à bord. En aucun temps, la sécurité de notre clientèle n'a été compromise.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

