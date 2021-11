Reprise économique du centre-ville : la Ville de Montréal donne le signal du retour au bureau

MONTRÉAL, le 12 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce que le plan de retour au bureau pour ses employés, qui sont encore en télétravail à temps plein, s'amorcera à partir du 29 novembre 2021 dans un modèle hybride. À la suite des assouplissements des mesures sanitaires annoncés par le gouvernement du Québec et de la levée de la consigne sur le télétravail, les employés pourront retrouver leur milieu de travail dans des conditions favorables. La CNESST a d'ailleurs confirmé que la distanciation minimale entre les personnes est maintenant diminuée à un mètre à l'intérieur.

Sur l'ensemble des 28 000 employés, 25% sont demeurés en télétravail à temps plein depuis le début de la pandémie, la majorité des employés étant déjà sur les lieux du travail ou venait sur une base régulière.

« Ce retour au bureau est une bonne nouvelle pour la métropole. C'est un signal fort pour la reprise économique du centre-ville. Il faut donner l'exemple et nous encourageons les autres organisations et les entreprises à emboîter le pas. Ensemble nous allons bâtir le Montréal d'aujourd'hui et de demain », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

La pandémie a transformé le monde du travail et la Ville n'y fait pas exception. Le passage au modèle hybride et cette transition vers une nouvelle normalité permettront un équilibre entre la conciliation travail-famille et un sentiment d'appartenance fort à l'organisation.

