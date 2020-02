Reprise du service sur la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire lundi matin - Le service sur la ligne exo4 Candiac demeure interrompu

MONTRÉAL, le 23 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Exo informe ses clients que le service de trains de la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire reprendra dès 5 h 45 lundi matin selon l'horaire régulier.

Exo remercie l'ensemble de ses partenaires, dont le RTL, la STM, et ses transporteurs, qui ont contribué à mettre en place des alternatives de transport durant cette perturbation. Exo souhaite également souligner le dévouement de ses équipes qui ont développé des mesures alternatives dans un contexte complexe et accompagné sa clientèle sur le terrain.

En terminant, exo tient à souligner la collaboration exemplaire du CN tout au long de cet événement hors de son contrôle.

La clientèle peut rester informée en tout temps de l'état du service sur la ligne exo3 Mont-Saint-Hilaire en consultant le compte Twitter de la ligne exo3_MSH ou l'application Chrono.

Ligne exo4 Candiac : le service demeure interrompu

L'interruption du service de trains de la ligne exo4 Candiac se poursuit toujours qu'en raison de la présence de manifestants aux abords de la voie ferrée du Canadien Pacifique (CP). Les navettes d'autobus sont maintenues pour le lundi 24 février, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Depuis le 10 février dernier, une trentaine d'autobus de type coach transportent les clients des gares Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine vers le Terminus Mansfield. Exo tient toutefois à rappeler qu'il est possible que ces autobus soient occasionnellement remplacés par des autobus scolaires, en raison d'un manque d'autobus ou d'effectifs.

Tous les efforts sont déployés par les équipes d'exo afin d'assurer un service alternatif et d'accompagner sa clientèle durant la perturbation.

Exo invite ses clients à visiter son site web et le fil Twitter de la ligne exo4 Candiac pour obtenir les plus récentes informations concernant cette perturbation de service. Ces plateformes seront mises à jour régulièrement, et ce, pour toute la durée de la perturbation.

