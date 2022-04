C'est avec grand bonheur que les bénévoles d'ADM Aéroports de Montréal et de collaborateurs ont accueilli près de 200 participants, qui ont pu expérimenter le parcours d'un voyageur dans un aéroport, de l'arrivée au parc de stationnement jusqu'à l'embarquement et à l'annonce des mesures de sécurité à bord, tout en tenant compte des règles sanitaires en vigueur.

« Nous sommes tous très heureux de pouvoir réactiver cette initiative qui fait une réelle différence dans la vie des participants. ADM Aéroports de Montréal travaille en continu pour s'assurer de rendre le voyage accessible au plus grand nombre de passagers possible. Ce matin, nous avons permis aux enfants et leur famille de vivre une expérience unique et permis à leurs parents de nourrir l'espoir d'un jour, penser à prendre l'avion en famille. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles, nos collaborateurs et nos partenaires qui ont fait de cette journée un franc succès, » a indiqué Martin Massé, Vice-président, Développement durable chez ADM.

Cet événement est organisé par ADM conjointement avec les partenaires suivants : Air Transat, Autisme Montréal, l'organisme À Pas de Géant, Transports Canada, l'ASFC, l'ACSTA, Securitas, HMSHost et l'hôtel Marriott Terminal Aéroport de Montréal.

Cette initiative s'inspire d'un programme similaire, Wings for Autism, créé en 2011 par le Charles River Center en collaboration avec le Massachusetts Port Authority (aéroport international Boston-Logan). ADM avait été la première autorité aéroportuaire au Canada à mettre en place un tel programme à YUL en 2013.

