OTTAWA, ON, le 19 janv. 2026 /CNW/ - À une semaine de la reprise des travaux parlementaires, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) demande au gouvernement fédéral de faire de 2026 l'année de l'entrepreneuriat et de mettre en œuvre des politiques qui soutiendront la croissance et la réussite des PME.

« L'année 2025 a été très mouvementée pour les PME. Elles ont dû composer, notamment, avec la mise en place de tarifs douaniers, une faible demande des consommateurs et une hausse généralisée des frais d'exploitation. Le plus récent budget fédéral déposé en novembre ne contenait pas grand-chose pour aider les PME dans l'avenir. Nous demandons aux parlementaires de mettre le succès des PME au cœur de leurs préoccupations dans les prochains mois et de travailler à renforcer l'écosystème entrepreneurial du Canada », affirme Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Il est important que les politiques appuient réellement les entrepreneurs. Par exemple, les propriétaires de PME estiment que les programmes fédéraux récemment annoncés, comme le Fonds pour bâtir des collectivités fortes et l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), ratent la cible.

Près de quatre propriétaires d'entreprise sur cinq n'étaient même pas au courant de l'Initiative régionale de réponse tarifaire, qui vise à soutenir les entreprises touchées par les tarifs douaniers. Les données de la FCEI montrent que moins de 1 % des entrepreneurs ont présenté une demande jusqu'à présent, 31 % ne prévoient pas d'y recourir et 27 % estiment que le programme ne s'applique pas à leur entreprise. Quant au Fonds pour bâtir des communautés fortes, il pourrait exclure la grande majorité des PME en privilégiant les entreprises avec une main-d'œuvre syndiquée. Une telle politique serait injuste et discriminatoire.

« Il est temps que le gouvernement mette en place des politiques et des conditions permettant aux PME de croître et de prospérer. On ne cesse de répéter que les PME sont le cœur de l'économie canadienne. Les mots perdent tout leur sens s'ils ne se traduisent pas par des actions concrètes », soutient Christina Santini, directrice des Affaires nationales à la FCEI.

Alors que les discussions commerciales entre le Canada et les États‑Unis sont actuellement suspendues, 60 % des PME estiment que le gouvernement fédéral devrait travailler activement avec les États‑Unis afin de réduire l'incertitude commerciale. D'autres mesures pouvant aider les PME à gérer les répercussions des tarifs douaniers comprennent la réduction des obstacles au commerce intérieur (59 %) et l'octroi d'allègements fiscaux généralisés (56 %), selon les données de la FCEI.

Par conséquent, la FCEI demande au gouvernement fédéral de bien vouloir prendre les mesures suivantes :

Taux d'imposition des petites entreprises : Réduire le taux d'imposition des petites entreprises de 9 % à 6 %, augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $ et l'indexer sur l'inflation.

: Réduire le taux d'imposition des petites entreprises de 9 % à 6 %, augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises de 500 000 $ à 700 000 $ et l'indexer sur l'inflation. Commerce avec les États-Unis : Veiller à ce que les sommes perçues avec les contre-tarifs canadiens soient retournées à toutes les PME canadiennes touchées.

: Veiller à ce que les sommes perçues avec les contre-tarifs canadiens soient retournées à toutes les PME canadiennes touchées. Taxes sur la masse salariale : Instaurer un taux réduit de cotisation à l'assurance‑emploi pour les plus petites entreprises ou modifier le partage employeur/employé de 60/40 à 50/50.

: Instaurer un taux réduit de cotisation à l'assurance‑emploi pour les plus petites entreprises ou modifier le partage employeur/employé de 60/40 à 50/50. Commerce intérieur : Inclure les produits alimentaires dans l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits (ACRM).

: Inclure les produits alimentaires dans l'Accord canadien de reconnaissance mutuelle sur la vente de produits (ACRM). Paperasserie : Instaurer une règle du « deux pour un » applicable à l'ensemble des règlements, lois et politiques.

: Instaurer une règle du « deux pour un » applicable à l'ensemble des règlements, lois et politiques. Chaîne d'approvisionnement : Veiller à ce qu'il n'y ait aucun arrêt de travail ni perturbation dans les secteurs sous réglementation fédérale et à Postes Canada.

: Veiller à ce qu'il n'y ait aucun arrêt de travail ni perturbation dans les secteurs sous réglementation fédérale et à Postes Canada. Immigration : Veiller à ce que les programmes d'immigration répondent aux besoins de main‑d'œuvre des PME.

: Veiller à ce que les programmes d'immigration répondent aux besoins de main‑d'œuvre des PME. Équilibre budgétaire : Adopter un plan de retour à l'équilibre budgétaire global assorti de lois pour limiter les dépenses du gouvernement, sauf en cas de crise mondiale.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage Votre Voix de décembre, mené en ligne du 4 au 31 décembre 2025 auprès de 1 633 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,40 %, 19 fois sur 20.

