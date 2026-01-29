OTTAWA, ON, le 29 janv. 2026 /CNW/ - En raison du fardeau administratif, près de 7 entrepreneurs agricoles sur 10 ne conseilleraient pas à la prochaine génération de lancer une entreprise. Si les gouvernements n'agissent pas, les conséquences se feront sentir dans la chaîne alimentaire à l'échelle du pays, alors que ces entreprises peinent déjà à garder la tête hors de l'eau.

Une nouvelle note de recherche publiée par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) montre comment la surabondance de règlements décourage l'entrepreneuriat, nuit à la compétitivité et freine l'innovation dans le secteur agricole.

Les conséquences de la paperasserie excessive vont bien au-delà des simples formulaires. Près de 9 agriculteurs sur 10 s'inquiètent de leur avenir en raison du lourd fardeau réglementaire, et 90 % affirment que cela réduit leur productivité et limite leur croissance. Un propriétaire d'entreprise agricole de l'Ontario a déclaré que « la taille de mon entreprise est limitée par le fait que les politiques et règlements gouvernementaux découragent autant l'expansion que la simple gestion d'une petite entreprise ».

« La paperasse excessive met en péril l'avenir de l'agriculture canadienne et de notre approvisionnement alimentaire. Si les agriculteurs et les producteurs cessent leurs activités en raison du fardeau réglementaire, qui prendra la relève nécessaire pour assurer la production agroalimentaire? Le processus pour obtenir un permis de construction municipal, les règlements environnementaux provinciaux et les sondages interminables de Statistique Canada sont tous des irritants majeurs qui font perdre du temps et des ressources aux exploitants agricoles », affirme Laure-Anna Bomal, économiste à la FCEI.

Selon un rapport de la FCEI , à l'échelle nationale, les entreprises doivent consacrer environ 51,5 milliards $ à la conformité réglementaire chaque année, dont un peu moins de 18 milliards $ sont attribuables à la paperasserie. Ce fardeau est particulièrement lourd pour les entreprises agricoles, qui font partie de l'un des secteurs les plus réglementés au pays. Il touche de façon disproportionnée les petites entreprises, qui disposent de peu de temps et de ressources pour s'y retrouver dans le labyrinthe réglementaire complexe afin de venir à bout de la paperasserie gouvernementale.

Pour alléger le fardeau réglementaire des entreprises agricoles, la FCEI recommande aux gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral de bien vouloir :

mesurer le fardeau réglementaire imposé aux entreprises et aux citoyens par tous les gouvernements, organismes et autorités déléguées, et en faire rapport publiquement chaque année;

réduire le nombre de règlements en adoptant la règle « 2 pour 1 »;

simplifier les règlements et les directives;

créer des mécanismes permanents permettant aux entreprises et aux citoyens de proposer des mesures de réduction de la paperasserie;

assurer la souplesse de la conformité et fournir des exemples et des lignes directrices claires sur ce qui constitue la conformité et la non-conformité.

« Réduire le fardeau réglementaire et la paperasserie, c'est la principale priorité des entreprises agricoles depuis des années. Face à l'inflation mondiale et aux guerres tarifaires, il s'agit maintenant d'une question de survie pour le secteur agricole. Les gouvernements doivent passer à l'action dès maintenant pour protéger l'avenir du secteur », conclut Juliette Nicolaÿ, analyste des politiques bilingue à la FCEI.

Cette édition annuelle de la Semaine de sensibilisation à la paperasserie est présentée en partenariat avec Intuit QuickBooks .

Pour en savoir plus, visitez : cfib-fcei.ca/fr/paperasserie .

