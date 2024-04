Reprise des travaux - Élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50) entre Gatineau et L'Ange-Gardien

GATINEAU, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il reprendra les travaux d'élargissement de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50) le 15 avril prochain, entre le chemin Findlay, à Gatineau, et l'est du chemin Doherty, à L'Ange-Gardien.

Durant les prochains mois, diverses interventions seront réalisées sur toute la longueur du chantier afin d'achever la construction de la nouvelle chaussée et d'assurer la réfection de la chaussée existante. À l'exception de certaines phases des travaux, notamment lors du raccordement des sections d'autoroute, la circulation sur l'autoroute 50 sera maintenue, en tout temps, à raison d'une voie par direction. De plus, le Ministère s'est assuré que les fermetures complètes, qui seront requises lors d'étapes précises, se produisent durant la nuit.

Afin d'assurer la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs dans ce secteur, la limite de vitesse sera réduite à 70 km/h et des glissières de béton seront installées à des endroits stratégiques. Ces mesures de sécurisation demeureront en place pour toute la durée du chantier. De plus, le respect de la signalisation sera essentiel.

Ces entraves à la circulation pourraient occasionner des ralentissements ou de la congestion dans le secteur. Les automobilistes sont donc invités à planifier leurs déplacements et à consulter régulièrement Québec 511. Le Ministère remercie les usagers de leur patience et de leur collaboration durant la réalisation de ce projet.

Fait saillant

À terme, le doublement des voies de l'autoroute Guy-Lafleur (A-50) sur une distance d'environ 10 km, entre Gatineau et L' Ange-Gardien , améliorera la fluidité de la circulation et renforcera la sécurité des usagers dans ce secteur.

Autoroute 50 entre Gatineau et Mirabel : élargissement et réaménagement

