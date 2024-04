Reprise des travaux de réparation dans l'échangeur des Sources dès le 8 avril 2024

MONTRÉAL, le 3 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que les travaux de réparation de bretelles dans l'échangeur des Sources, à Pointe-Claire, reprendront dès le 8 avril 2024. Le chantier se poursuivra jusqu'à la fin de l'année 2024. Ces interventions permettront à terme de prolonger la vie utile des ouvrages et d'assurer la sécurité des usagers de la route.

Reprise des travaux de réparation de bretelles dans l’échangeur des Sources dès le 8 avril 2024. (Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable)

Les travaux seront exécutés en trois phases principales. La réparation de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est au boulevard des Sources sera effectuée dans un premier temps. Les travaux de réparation des bretelles menant du boulevard des Sources à l'autoroute 20 dans chacune des directions ainsi que de la passerelle piétonne qui traverse l'autoroute 20 seront réalisés par la suite.

Entraves et gestion de la circulation

Du 8 avril jusqu'au 4 mai 2024

Fermeture complète de la sortie no 53 menant de l'autoroute 20 en direction est au boulevard des Sources nord.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire. Des épisodes de congestion sont à prévoir. Le Ministère recommande aux usagers de la route qui devront circuler dans le secteur de prévoir plus de temps pour se rendre à leur destination.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.

