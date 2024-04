Reprise des travaux de reconstruction de l'autoroute 20, dans plusieurs municipalités de Lotbinière

LÉVIS, QC, le 17 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de reconstruction de la chaussée de l'autoroute 20, en direction est, entre les kilomètres 279 et 287, dans les municipalités de Laurier-Station, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur-d'Issoudun et Saint-Apollinaire, auront lieu du 22 avril au début novembre.

Principes généraux des entraves

Durant cette période, la fermeture d'une voie sur deux est à prévoir, dans l'une ou l'autre des directions ou simultanément. La circulation pourrait aussi être déviée, notamment à contresens. Lors des entraves, la limite de vitesse sera réduite. Des fermetures ponctuelles de bretelles de l'autoroute, dans les deux directions, sont également prévues.

La date et la durée des travaux et des entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Afin de connaître les entraves en cours, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724