Reprise des pourparlers entre les cols bleus et la Ville de Châteauguay

CHÂTEAUGUAY, QC, le 30 avril 2026 /CNW/ - Le Syndicat des cols bleus de la Ville de Châteauguay (SCFP, section locale 1299) annonce la reprise des pourparlers en médiation avec la Ville de Châteauguay. Quatre journées de médiation sont prévues, soit les 4, 6, 13 et 14 mai prochains, sous l'égide du ministère du Travail. Le syndicat amorce cette séquence de rencontres avec la volonté d'avancer sérieusement vers un règlement négocié. La journée du 6 mai il sera d'ailleurs accompagné d'une personne conseillère en matière de sous-traitance afin d'adresser cet enjeu névralgique.

Le SCFP réitère son objectif : parvenir à une entente équitable, dans le respect des travailleuses et travailleurs et dans l'intérêt de la population de Châteauguay.

Rappelons que le 2 février 2026 marquait la dernière journée de médiation avec le ministère du Travail. Le syndicat, qui représente plus de 120 travailleuses et travailleurs, avait alors déjà réitéré sa volonté de poursuivre la négociation avec le médiateur.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est également présent dans les secteurs suivants : affaires sociales, communications, éducation, universités, énergie, sociétés d'État et organismes publics, transports aérien et terrestre, secteur mixte, transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère syndicale SCFP, 514-885-4733, [email protected]