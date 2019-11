Reprise de l'enquête publique sur le décès de Mme Lyndia Hamel

QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau du coroner annonce la reprise des audiences dans le cadre de l'enquête publique sur le décès de Mme Lyndia Hamel, survenu le 27 décembre 2016 à la Maison Carignan, un centre de thérapie en dépendance de Trois-Rivières.

Présidée par la coroner Me Andrée Kronström, cette enquête publique vise à faire la lumière sur les causes et les circonstances du décès de Mme Hamel, ainsi qu'à formuler, s'il y a lieu, des recommandations pour assurer une meilleure protection de la vie humaine.

Date : 4 au 6 novembre 2019



Heure : Dès 9 h



Endroit : Palais de justice de Trois-Rivières 950, rue Hart, Salle RC.03 Trois-Rivières (Québec)





Possibilité de filmer la salle 15 minutes avant le début des audiences chaque matin.





La liste des témoins qui seront entendus est disponible dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner à l'adresse suivante : www.coroner.gouv.qc.ca.

Source :

Dominique D'Anjou

Responsable des communications et des relations avec les médias Bureau du coroner

Tél. : 1 888 CORONER, poste 20225

Cellulaire : 418 906-8097

SOURCE Bureau du coroner

Related Links

www.coroner.gouv.qc.ca