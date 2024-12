Représentation syndicale dans la santé et les services sociaux - L'APTS salue l'annonce de la ministre LeBel, mais reste vigilante

LONGUEUIL, QC, le 4 déc. 2024 /CNW/ - L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) salue l'intention annoncée aujourd'hui par la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, de reculer sur la réorganisation imposée de la représentation syndicale dans le réseau de la santé et des services sociaux, inscrite dans le cadre d'un futur projet de loi modifiant le régime de négociation du secteur public.

« Nous avions dénoncé l'an dernier un rebrassage des catégories sans consultation des travailleuses et des travailleurs. L'annonce de la ministre LeBel est un signal positif. Nous continuerons de militer pour une représentation syndicale adaptée aux communautés d'intérêts définies par et pour les membres, comme le prévoit le Code du travail », a déclaré Robert Comeau, président de l'APTS.

L'organisation reste vigilante quant aux conséquences que pourrait avoir le projet de loi sur le régime de négociation du secteur public. Une fois qu'il sera déposé, elle en prendra connaissance pour en analyser ses dispositions et leurs impacts, et y proposer des améliorations. Elle poursuivra également ses réflexions pour adapter son action syndicale en fonction de l'arrivée de Santé Québec comme employeur unique du réseau de la santé et des services sociaux afin d'assurer la meilleure défense possible des droits et intérêts de l'ensemble de ses membres.

