Reportage de TVA concernant un architecte d'Hydro-Québec - L'Ordre des architectes du Québec ouvre une enquête

MONTRÉAL, le 24 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Ordre des architectes du Québec a pris connaissance des informations troublantes révélées par TVA en lien avec un de ses membres, employé d'Hydro-Québec. Dès la diffusion de cette nouvelle, le Bureau de la syndique de l'Ordre a ouvert une enquête sur l'architecte concerné dans le reportage.

L'Ordre a pour mission d'assurer la protection du public et à ce titre, doit s'assurer de la qualité et l'intégrité de la profession d'architecte. Des allégations sérieuses faites à l'endroit d'un membre sont toujours préoccupantes, ce qui amène l'ouverture d'un processus d'enquête rigoureux mené par la syndique de l'Ordre. Les enquêtes menées par le Bureau de la syndique d'un ordre professionnel le sont de manière indépendante et confidentielle, conformément aux dispositions prévues par le Code des professions du Québec.

Le Code des professions est clair quant à l'interdiction de commettre un acte impliquant de la collusion, de la corruption, de la malversation, de l'abus de confiance ou du trafic d'influence dans le cadre de la profession d'architecte (CP 59.1.1). L'Ordre rappelle en outre les devoirs de l'architecte en vertu de son code de déontologie, qui prévoit l'obligation de sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et éviter toute situation de conflit d'intérêt.

Toute personne ayant connaissance d'une situation irrégulière impliquant un architecte peut communiquer avec le Bureau de la syndique de l'Ordre.

