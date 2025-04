Exercice illégal de la profession et usurpation du titre - L'Ordre des architectes du Québec met la population en garde contre un faux architecte

MONTRÉAL, le 14 avril 2025 /CNW/ - L'Ordre des architectes du Québec (OAQ) souhaite mettre en garde la population contre les agissements de M. Harbinder Singh, reconnu coupable en février 2025 de six infractions liées à l'usurpation du titre d'architecte. Cette personne pourrait continuer de faire des représentations frauduleuses en lien avec la profession d'architecte.

Entre 2020 et 2025, Harbinder Singh s'est faussement présenté comme architecte sans être membre de l'OAQ, induisant ainsi plusieurs clients en erreur. Il a utilisé le titre de manière abusive dans divers projets de rénovation et de construction dans la grande région de Montréal. Il a également fondé une entreprise, H. Singh & Associates Architect Inc., et créé plusieurs profils sur les réseaux sociaux qui, à tort, le présentaient comme architecte. Sa plaque d'immatriculation laissait également croire qu'il exerçait cette profession.

L'enquête a révélé qu'en plus de s'être approprié illégalement le titre d'architecte, Harbinder Singh avait encaissé d'importants honoraires sans jamais mener à terme les travaux promis. Deux victimes ont été particulièrement touchées : l'une d'elles a versé 90 000 $ pour un projet abandonné, sans compter les frais nécessaires pour remettre le bâtiment en état. Une autre a déboursé 17 500 $ pour des travaux qui n'ont jamais débuté.

Harbinder Singh ne s'est pas présenté à son procès. Il a été condamné à verser des amendes et des frais totalisants plus de 37 000 $. La juge de la Cour du Québec a justifié l'imposition de montants exceptionnellement supérieurs à l'amende minimale par le caractère répétitif des infractions, les répercussions financières importantes pour les victimes et la nécessité de dissuader le contrevenant -- et toute autre personne -- de commettre de tels actes.

Vérification du statut d'architecte

L'OAQ rappelle l'importance de vérifier l'inscription d'un•e professionnel•le avant d'engager ses services. Les architectes membres de l'OAQ sont soumis•es à des obligations strictes prévues dans un code de déontologie, bénéficient d'une assurance responsabilité et sont encadré•es par des mécanismes de surveillance tels que l'inspection professionnelle. La Loi sur les architectes réserve exclusivement aux membres de l'Ordre le droit de porter le titre d'architecte et d'exercer certaines activités professionnelles au Québec.

Toute personne souhaitant s'assurer qu'une personne qui se présente comme architecte est bien membre de l'OAQ peut consulter le site web de l'OAQ.

L'OAQ rappelle également que les situations d'exercice illégal de la profession et d'usurpation du titre d'architecte peuvent être signalées à l'aide du formulaire prévu à cet effet sur son site Web.

L'Ordre des architectes du Québec est un ordre professionnel dont la mission est d'assurer la protection du public. À cette fin, il contrôle l'accès à la profession d'architecte et en régit l'exercice au Québec.

