Report de la mise en service du nouveau portail d'inscription aux services de garde - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) satisfait du report

QUÉBEC, le 31 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE), se montre rassuré par la décision prise par le ministère de la Famille de reporter d'un an la mise en service du nouveau portail d'inscription aux services de garde éducatifs à la petite enfance, prévue initialement à l'automne 2024.

« C'était inévitable et c'était la bonne décision à prendre!», affirme avec assurance madame Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE. « Nous sommes rassurés de voir que nos représentations soutenues auprès des hautes autorités du ministère de la Famille ont été entendues et qu'un délai plus long pour la mise en service du guichet unique 2.0 a été fixé », ajoute madame Lessard.

« De toute évidence, le nouveau portail d'inscription n'aurait pas été prêt à intégrer tous les changements découlant du nouveau règlement d'accès aux SGEE qui a tout de même été édicté et paraîtra à la Gazette officielle du Québec le 12 juin prochain », précise madame Geneviève Ouellette, directrice adjointe du CQSEPE.

Les politiques d'admission seront mieux encadrées et mieux définies dans le nouveau règlement et ces adaptations doivent être réfléchies et correctement opérationnalisées. « On veut éviter que les changements soient faits de manière cavalière et improvisée. Il faut bien orchestrer l'ensemble des modifications, se les approprier et les faire connaître pour permettre un atterrissage plus en douceur et une réussite plus grande de la refonte du portail d'inscriptions aux SGEE », ajoute madame Ouellette.

Finalement, quelques questions demeurent sans réponse et le report devra permettre d'y apporter des réponses. Selon la présidente du CQSEPE, madame Chantale Pelletier, l'engagement gouvernemental de transparence est louable, mais devra être bien articulé « Cette année supplémentaire permettra de bien communiquer les changements aux parents, en plus d'offrir un moment de réflexion supplémentaire quant à la nécessaire création de nouvelles places en services de garde éducatifs, ce qui diminuerait de facto les listes d'attentes. Bref, le guichet d'accès aux places en service de garde éducatif et tout ce qui l'entoure est un dossier colossal dans lequel le CQSEPE s'implique complètement et nous réitérons aux autorités notre grande disponibilité à continuer notre collaboration active dans tous les travaux entourant le sujet », souhaite rappeler madame Pelletier.

À propos du CQSEPE

La mission du Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE) est de représenter les intérêts collectifs de ses membres, soient les titulaires de permis d'un service éducatif à l'enfance, ainsi que promouvoir et soutenir l'amélioration continue de la qualité des services éducatifs. Pour réaliser sa mission, le CQSEPE assure la communication, la consultation, la formation et l'information de manière constante et transparente avec ses membres actifs.

SOURCE Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance (CQSEPE)

Renseignements: Geneviève Ouellette, directrice adjointe, Cellulaire : 418 284-3187 | [email protected]