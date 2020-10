Réponse au coronavirus et santé mentale : la Banque Scotia deux fois primée par Benefits Canada

TORONTO, le 20 oct. 2020 /CNW/ - Lors des Workplace Benefits Awards de Benefits Canada, la Banque Scotia s'est vu décerner le prix Coronavirus and Benefits, qui récompense les mesures prises pour aider les employés à traverser la crise de la COVID-19. La Banque a également remporté le prix Mental Health pour le souci qu'elle accorde à la santé mentale de ses employés.

Nouveau de cette année, le Coronavirus and Benefits Award récompense un employeur qui a su élaborer une stratégie de retraite et d'avantages sociaux en réponse à la pandémie.

« Pour nous, à la Banque Scotia, il ne fait aucun doute que les employés donnent le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils sont en santé et qu'ils se sentent soutenus, déclare Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines. Depuis le début de la pandémie, toutes nos décisions reposent sur la prémisse que chaque employé est unique, avec des besoins bien à lui. Nous voulions des avantages flexibles, pour que les BanquiersScotia puissent vraiment choisir ce qui correspondait à leurs besoins. »

Quant au prix Mental Health, il récompense un employeur dont les initiatives en santé mentale uniques et efficaces favorisent le bien-être psychologique des employés.

« Ce n'est pas d'hier que la santé mentale est une priorité pour nous, mais au cours de la dernière année, nous avons pensé à de nouvelles façons originales d'encourager les employés à aller chercher de l'aide tout en combattant le tabou qu'il peut y avoir en milieu de travail, explique Dominic Cole-Morgan, premier vice-président, Rémunération globale. En repensant nos ressources pour améliorer l'expérience et en en ajoutant de nouvelles, comme des webinaires avec des professionnels de la santé mentale, nous avons vu la participation de nos employés et des gestionnaires augmenter en flèche. »

