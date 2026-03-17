SAINT-JÉRÔME, QC, le 11 mars 2026 /CNW/ - Meubles Foliot, fabricant canadien comptant 35 ans d'expérience dans le mobilier contractuel, étend ses activités au secteur canadien des milieux de vie collectifs. L'entreprise y met à profit son expertise acquise dans les résidences étudiantes et l'hôtellerie afin de soutenir des projets de logement à vocation sociale partout au pays.

Documents connexes VOIR PDF Catalogue d'inspiration - Meubles Foliot (Groupe CNW/Foliot Furniture)

Entreprise fièrement québécoise fondée en 1991, Meubles Foliot collabore depuis longtemps avec des universités, hôtels et diverses institutions afin de fournir du mobilier durable et performant pour des environnements à forte occupation. L'entreprise, dont le siège social est situé à Saint-Jérôme et qui lamine ses panneaux à son usine de Mirabel, élargit aujourd'hui son offre pour soutenir les organisations qui répondent aux besoins croissants en matière de logement collectif au Canada.

Meubles Foliot dessert une variété d'environnements:

Logements de soutien temporaires et permanents

Logements abordables

Résidences pour aînés et travailleurs

Initiatives de logement pour les communautés autochtones

Hébergement d'urgence et refuges

Logements préfabriqués (modulaires)

Les solutions de l'entreprise sont conçues pour répondre aux exigences opérationnelles et humaines de ces milieux, avec du mobilier robuste et durable pensé pour une utilisation à long terme. Les produits comprennent notamment des conceptions résistantes aux punaises de lit, des structures renforcées et des configurations favorisant l'accessibilité.

Des environnements qui favorisent la dignité et le bien-être

Meubles Foliot intègre également des principes de conception sensibles aux traumatismes afin de soutenir le bien-être des résidents. En privilégiant des espaces apaisants et non institutionnels, l'entreprise aide les organisations à créer des milieux de vie sécuritaires et accueillants.

Fabrication canadienne et valeur durable

En tant que fabricant intégré, Meubles Foliot propose une solution clé en main accompagnant les clients dès le choix du mobilier et l'optimisation des espaces, offrant des solutions d'ameublement pour les unités de vie privées comme pour les aires communes. Le mobilier est soutenu par une garantie de 25 ans et un programme de pièces remplaçables, prolongeant la durée de vie des produits et maximisant la valeur à long terme.

Cette initiative marque une nouvelle étape dans la mission de Meubles Foliot : créer des environnements durables qui répondent aux besoins réels des communautés.

Pour en savoir plus sur l'offre de milieux de vie collectifs : https://www.foliot.com/fr/decouvrez-logement-collectif/

www.foliot.com

SOURCE Foliot Furniture

Contact médias : Jast Aubin, Marketing & Communications, Meubles Foliot, [email protected], 1-800-545-5575