Répit-Ressource annonce sa fusion avec Services West-Nette

MONTRÉAL, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Répit-Ressource, une Entreprise d'Économie Sociale en Aide à Domicile (EÉSAD), employant 150 préposé(e)s et chefs d'équipes, ainsi que 28 employés administratifs, qui offrent ses services à toute la population de l'est de Montréal depuis 1997. L'organisation est fière d'annoncer sa fusion avec Services West-Nette, une EÉSAD desservant le territoire de l'Ouest-de-l'Île depuis 1999. Répit-Ressource compte maintenant près de 200 employés, offrant des services à plus de 4 000 foyers.

La fusion est effective depuis le 25 janvier 2024 et l'entreprise issue de cette association poursuivra ses opérations sous le nom de Répit-Ressource.

Cette mise en commun des ressources résulte d'un mandat de gestion convenu entre les 2 organisations ayant cours depuis janvier 2023. La démarche a permis aux aînés de l'Ouest-de-l'Île de bénéficier de la structure organisationnelle de la plus grande EÉSAD de l'Île de Montréal pour assurer le redéploiement des activités dans les villes de Baie-d'Urfé, Beaconsfield, Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Senneville, de même que dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et Île-Bizard-Sainte-Geneviève.

Depuis les derniers mois, plus de 500 demandes de services ont été traitées dans l'Ouest et le nombre de préposés sur le terrain a augmenté de 50%, passant de 14 à 21 préposé(e)s en plus de postes administratifs répartis entre les 2 bureaux de Pointe-Claire et de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Le niveau de service à la communauté dans l'Ouest-de-l'Île est passé au-dessus des 1 600 heures chaque mois. La fusion permettra de poursuivre la création d'emplois, l'amélioration et la diversification des services offerts sur ce territoire, non seulement pour les clients actuels, mais aussi pour leur famille, amis et toute la communauté.

La complémentarité des services et l'étendue des territoires couverts donnent à Répit-Ressource une capacité accrue de développement et dynamisera sa croissance ainsi que sa capacité d'innovation. La mission de Répit-Ressource implique d'offrir des services de soins et soutien à domicile à plus du tiers des résidents de l'Agglomération de l'Île de Montréal.

Bien évidemment, les clients continueront de bénéficier du même niveau de qualité de services auquel ils sont habitués. Nous souhaitons rester au cœur du quotidien de nos clients. Nos équipes de préposé(e)s sont investies à leurs côtés dans cet objectif. Merci à nos nombreux partenaires de nous appuyer, au bénéfice de toute la communauté.

Nous invitons toute personne résidant sur le territoire de l'est ou de l'ouest de Montréal souhaitant obtenir de l'aide à domicile à visiter notre site web www.repit-ressource.com ou à nous contacter au 514 353-1479.

Renseignements: Kristina Perreault, Directrice générale adjointe, responsable des communications et partenariats, Répit-Ressource, [email protected], 514 353-1479