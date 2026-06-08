Repensons les escapades estivales : Discover Boating Canada offre des moyens simples de vous rendre sur l'eau près de chez vous

Cet été, venez profiter de la liberté, des rencontres et de la détente sur les cours d'eau du Canada

OTTAWA, ON, 8 juin 2026 /CNW/ - Alors que les Canadiens repensent leur façon de profiter de leur été, beaucoup se tournent vers la maison pour trouver des façons significatives de se détendre, de se reconnecter et de refaire le plein d'énergie. Discover Boating Canada, référence incontournable en navigation de plaisance, aide de plus en plus de gens à découvrir la liberté et la flexibilité de la vie sur l'eau -- en proposant des « vacances à la carte » accessibles, capables de transformer une journée d'été ordinaire en un moment inoubliable.

Chaque année, des millions de Canadiens prennent l'eau pour se déconnecter, profiter des magnifiques cours d'eau du pays et renouer avec ce qui compte vraiment.

Que ce soit pour pêcher au chalet, faire une balade en bateau entre amis, pratiquer le wakeboard avec les enfants ou simplement admirer un coucher de soleil sur le lac, la navigation de plaisance offre aux Canadiens quelque chose qui prend de plus en plus de valeur : une chance de ralentir, de décrocher et de créer des expériences avec leurs proches.

« Demandez aux Canadiens quels sont leurs meilleurs souvenirs d'été, et il y a fort à parier que la navigation de plaisance en fait partie », a déclaré Marie-France MacKinnon, directrice générale de NMMA Canada et de Discover Boating Canada. « L'été n'oblige pas à organiser un grand voyage. Certains des meilleurs jours sont ceux passés près de la maison -- loin des aéroports, des foules et des itinéraires bondés. Au bout du compte, ce dont on se souvient, c'est de l'ambiance de l'été, pas de la distance parcourue. »

Il y a une raison pour laquelle les gens sont naturellement attirés par l'eau : elle procure un sentiment de calme, de clarté et de restauration qui peut être difficile à trouver ailleurs. La navigation de plaisance peut aider à réduire le stress et à améliorer le moral -- c'est l'une des raisons pour lesquelles plus de dix millions de Canadiens prennent la mer chaque année.

De Victoria aux Mille-Îles, en passant par le lac Winnipeg, la région des Muskokas, le port d'Halifax et bien au-delà, la navigation de plaisance fait partie intégrante de l'été canadien, créant des souvenirs et des traditions qui resteront gravés dans les mémoires pendant de nombreuses années.

La navigation de plaisance est également plus accessible qu'on ne le pense généralement, grâce à des formules flexibles qui s'adaptent à tous les goûts, à tous les niveaux d'expérience et à tous les budgets. Que vous louiez un bateau, le preniez en affrètement, le partagiez, adhériez à un club nautique ou en soyez propriétaire, les possibilités de participer sont nombreuses.

Discover Boating Canada propose cinq façons faciles pour les Canadiens de profiter de la vie sur l'eau cet été :

louez ou partagez un bateau. La location et le partage entre pairs sont des options populaires parmi les nouveaux plaisanciers. On trouve des loueurs de bateaux sur la plupart des cours d'eau ; ils proposent des locations à l'heure, à la journée ou à la semaine pour divers types de bateaux. Ils donnent des tutoriels sur l'utilisation d'un bateau, partagent des consignes de sécurité et suggèrent des destinations. La location de bateaux entre pairs vous permet de trouver un bateau dans votre région, puis de communiquer avec le propriétaire du bateau, de collecter des informations détaillées et de toucher l'eau.



Rejoignez un club nautique. Les programmes d'adhésion à la copropriété de bateaux et les clubs nautiques se chargent de la plupart des tâches (comme le ravitaillement en carburant, l'entretien, l'assurance, etc.), ce qui permet aux membres de profiter pleinement de leurs sorties en mer sans avoir à assumer les responsabilités incombant aux propriétaires d'un bateau.



Prenez un cours.Des écoles de voile aux stages pratiques sur l'eau, il existe partout au Canada des possibilités permettant aux plaisanciers de tous niveaux d'acquérir de l'assurance, d'apprendre de nouvelles compétences et de profiter en toute sécurité des joies de la navigation.



Explorez la propriété d'un bateau. Prêt à acheter le bateau de vos rêves ? Le Dealer Finder de Discover Boating Canada est un outil pratique et interactif qui vous aidera à trouver des concessionnaires de bateaux près de chez vous et à communiquer avec eux. Chez un concessionnaire, vous pouvez magasiner une variété de bateaux, comparer des modèles et des caractéristiques, poser des questions et même planifier un essai routier.



Allez pêcher. Des chartes de pêche sont disponibles dans de nombreux endroits au Canada et offrent des guides experts pour assurer un voyage agréable. Tout l'équipement nécessaire est fourni, et un guide professionnel vous emmène vers les meilleurs spots de pêche et vous donne des conseils pratiques pour remonter vos prises.

Que ce soit pour découvrir l'une des magnifiques voies navigables du Canada, pour créer une nouvelle tradition ou simplement pour profiter pleinement du grand air, la navigation de plaisance reste l'une des expériences estivales les plus enrichissantes du pays. Cet été, les Canadiens peuvent également profiter du programme Canada Strong Pass, qui offre l'entrée gratuite dans les parcs nationaux, les lieux historiques nationaux et les aires marines nationales de conservation du 19 juin au 7 septembre, créant ainsi encore plus d'occasions d'explorer la beauté naturelle du Canada.

Apprenez-en davantage sur DiscoverBoating.ca et suivez @DiscoverBoatingCanada en utilisant #SeeYouOutHere.

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SOURCE National Marine Manufacturers Association, Inc.

CONTACT : Maggie Maskery ; [email protected]