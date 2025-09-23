REPAS EN CHSLD : LUSQ DÉNONCE L'INHUMANITÉ DES PRATIQUES ACTUELLES ET LE SECRET GOUVERNEMENTAL

MONTRÉAL, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) réagit au rapport de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) sur l'alimentation en CHSLD, dont les conclusions ont été rendues publiques malgré qu'il ait été gardé secret depuis 2022. Ce rapport révèle des problèmes graves et généralisés à propos des repas en CHSLD, alors que le gouvernement avait annoncé un plan d'amélioration de l'expérience repas.

Le rapport documente des repas insalubres, un manque de fruits et de légumes frais, une pénurie de personnel formé et des équipements désuets. Pour les aînés, une alimentation déficiente entraîne rapidement une fragilité accrue, une perte d'autonomie, ainsi que des risques de chutes, d'infections et d'hospitalisations répétées.

« Il est inhumain que des personnes vulnérables soient privées de repas dignes de ce nom. Que l'on ait gardé ces constats sous silence pendant plusieurs années démontre un manque de transparence intolérable dans le réseau. L'alimentation en CHSLD n'est pas un service accessoire, c'est un service essentiel, au même titre que les soins de santé », déclare M. Pierre Blain, directeur général de LUSQ.

Les visites d'évaluation de la qualité des milieux de vie en CHSLD, menées sans préavis, visent à vérifier si les soins et services favorisent le bien-être des personnes hébergées. « Ces visites, qui incluent normalement un repas avec des représentants d'usagers, auraient dû permettre de sonner l'alarme. LUSQ se met à la disposition de Santé Québec pour revoir le cadre de ces visites et renforcer leur efficacité. D'ici là, le rapport de l'ITHQ doit être rendu public dans son intégralité, et ce, immédiatement », conclut M. Blain.

LUSQ rappelle s'être joint à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec et à plusieurs organisations pour réclamer une réforme de la Loi sur l'accès à l'information. Le maintien du secret sur ce rapport illustre l'urgence d'un tel changement.

