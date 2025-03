LES 100 JOURS DE SANTÉ QUÉBEC : CRISE DE CONFIANCE SUR LE FINANCEMENT DU GOUVERNEMENT

MONTRÉAL, le 11 mars 2025 /CNW/ - Alors que 100 jours se sont écoulés depuis l'entrée en activité de Santé Québec, Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) n'a pas constaté d'amélioration et déplore que nous assistions à un long et douloureux débat public sur l'accessibilité aux soins en raison des coupes du gouvernement dans le financement. Le gouvernement a donné comme mission à Santé Québec d'améliorer l'accès aux soins, mais il faut maintenant lui donner les moyens de faire le travail.

« Nous sommes face à une crise de confiance des usagers envers la capacité du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) à offrir une meilleure accessibilité aux soins. L'entrée en fonction de Santé Québec, il y a maintenant 100 jours, devait pourtant amorcer un changement de culture et améliorer la prise en charge des usagers. La situation actuelle est inquiétante, c'est d'ailleurs le constat d'un récent sondage SOM-La Presse qui révèle que les québécois sont très insatisfaits des services de santé et de l'accès aux soins. Or, les importantes compressions du gouvernement en santé risquent de miner la capacité de la nouvelle agence à remplir sa mission », déclare le directeur général de LUSQ, Pierre Blain.

Cela se traduira par une aggravation des délais, une surcharge des services d'urgences et des ruptures des services dans plusieurs régions. « Au bout du compte, ce sont les usagers qui en feront les frais et cela ne fera qu'accentuer leur sentiment d'abandon à l'endroit du RSSS et du gouvernement. Par exemple, le congédiement récent de Monsieur Frédéric Abergel soulève certaines questions quant à la transparence et l'imputabilité de Santé Québec », ajoute Pierre Blain.

Dans ce contexte de crise de confiance, LUSQ annonce son intention de lancer une série de sondages complémentaires pour notamment mesurer la satisfaction des usagers à l'égard de la qualité et l'accessibilité des soins et des services de santé au Québec. Les résultats de ces sondages seront ensuite rendus publics périodiquement.

« Enfin, nous devons souligner la récente diminution des listes d'attente en chirurgie grâce aux efforts de Santé Québec. Un bon coup qui démontre que des améliorations bénéfiques pour les usagers peuvent être réalisées lorsque le financement adéquat est au rendez-vous. Pour que cet élan se poursuive, le gouvernement doit réinvestir dans les soins. Les 100 premiers jours de Santé Québec ne doivent pas être le prélude à un désengagement du gouvernement. Les usagers méritent mieux », ajoute Pierre Blain.

À propos de Les Usagers de la santé du Québec

Les Usagers de la santé du Québec (LUSQ) est un mouvement citoyen dédié à la défense des droits de tous les usagers du RSSS au Québec. Sa mission, déterminée par ses membres, est de garantir que la voix des usagers, qu'ils soient jeunes, adultes, aînés, malades ou en bonne santé, soit entendue et prise en compte dans les décisions qui les concernent. LUSQ promeut la participation active de ses membres, leur réflexion et leur engagement dans le débat sur le système de santé, tout en représentant leurs préoccupations auprès des autorités. L'organisation est autonome, ce qui garantit sa liberté d'intervention.

