WINDSOR, ON, le 4 août 2022 /CNW/ - Des milliers de personnes vivant dans des logements communautaires dans la région de Windsor-Essex verront bientôt leurs logements réparés et rénovés dans le cadre d'un plan de renouvellement à grande échelle.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi qu'Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député fédéral de Windsor-Tecumseh, Drew Dilkens, maire de Windsor, Gary McNamara, président du conseil du comté d'Essex, et Michelle Coulis, directrice des Services généraux et première dirigeante intérimaire de la Windsor Essex Community Housing Corporation (CHC), ont annoncé un investissement de 170 millions de dollars pour réparer 4700 logements communautaires.

Le gouvernement du Canada investit 90 millions de dollars dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), la Ville de Windsor fournit un soutien sous forme de capital de 76,4 millions de dollars et la Windsor Essex Community Housing Corporation fournit un capital de 3,6 millions de dollars.

L'annonce a été faite aujourd'hui aux tours de Fontainebleau, qui comptent parmi les 730 immeubles et plus qui seront renouvelés dans le cadre du plan de régénération. Situé au 2455, avenue Rivard, cet ensemble résidentiel bénéficiera, entre autres, d'un remplacement de la toiture, d'améliorations en matière d'accessibilité et d'une modernisation des systèmes mécaniques.

Le projet du portefeuille améliorera et prolongera la durée de milliers de logements, tout en améliorant la santé, la sécurité, le confort et la qualité de vie globale de plus de 12 000 locataires. La CHC est le plus important fournisseur de logements sociaux à Windsor et dans le comté d'Essex, et le quatrième en Ontario. Les réparations sont déjà commencées et se poursuivront au cours des sept prochaines années.

Plus tôt cette semaine, le ministre Hussen et le secrétaire parlementaire Kusmierczyk ont également annoncé l'ouverture d'un complexe d'appartements de 6 logements sur 3 étages pour loger 10 jeunes de 16 à 24 ans à Windsor. Cet immeuble résidentiel a reçu un investissement de 840 000 $ dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable (IDLA), un programme conjoint financé par les gouvernements fédéral et provinciaux. La construction comprend un immeuble modulaire doté d'éléments de conception accessibles et universels, qui est le premier du genre à Windsor à être destiné aux jeunes en situation d'itinérance.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. L'annonce d'aujourd'hui dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement aide les populations vulnérables en leur offrant un logement qui répond à leurs besoins et qui leur fournit les ressources nécessaires pour s'épanouir. Ces types d'ensembles résidentiels dans nos collectivités aident à créer des emplois, à stimuler l'économie et à améliorer la qualité de vie de milliers de personnes au Canada. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Les gens de partout au Canada méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable où ils peuvent prospérer et s'épanouir avec leur famille. Cet investissement historique, le plus important investissement dans le logement de l'histoire de notre collectivité, permettra de réparer des milliers de logements abordables dans la région de Windsor-Essex, et de s'assurer que tout le monde a un chez-soi. » - Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député fédéral de Windsor-Tecumseh

« Tout le monde mérite un vrai chez-soi. Nous devons maintenir nos efforts visant à construire plus de logements abordables et à trouver des solutions novatrices pour atténuer la crise du logement, mais également nous assurer que les personnes qui reçoivent déjà du soutien par l'entremise de la Windsor Essex Community Housing Corporation disposent de commodités sûres et modernes pour répondre à leurs besoins continus. La Ville de Windsor est fière de s'associer au gouvernement du Canada et au comté d'Essex pour le plus important investissement de notre région dans le secteur du logement public, pour un total combiné de 170 millions de dollars. C'est avec fierté que nous contribuons au plus important investissement dans le logement social et abordable depuis plus de 30 ans. » - Drew Dilkens, maire de Windsor

« Un bon logement devrait procurer un sentiment de fierté. Le financement annoncé aujourd'hui nous aidera à réparer les immeubles vieillissants où demeurent des milliers de personnes, tout en les rendant plus faciles à entretenir. L'entretien de ces logements abordables est essentiel pour faire que tous les gens de notre région aient un chez-soi dont ils peuvent être fiers. » - Gary McNamara, président du comté d'Essex

« La Windsor Essex Community Housing Corporation a reçu un investissement historique et transformationnel de 170 millions de dollars dans nos collectivités. Ces fonds proviennent de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, dans le cadre du volet Réparation et renouvellement de logements du Fonds national de co-investissement pour le logement, ainsi que de la Ville de Windsor et du comté d'Essex. Grâce à ce financement, nous pourrons rehausser la qualité des logements que nous offrons grâce à des améliorations écoénergétiques et à l'amélioration de l'accessibilité. Ce réinvestissement essentiel permettra de restaurer la dignité des personnes qui vivent dans les immeubles exploités par la CHC et d'améliorer leur qualité de vie. Elles bénéficieront ainsi d'une base stable favorisant des familles en santé et des quartiers avoisinants sains. » - Michelle Coulis, directrice, Services généraux et première dirigeante intérimaire, CHC

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements.

La SNL du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

