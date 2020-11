TORONTO, le 25 nov. 2020 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la littératie financière, Co-operators et Repaires jeunesse du Canada ont établi un partenariat visant à transmettre des principes fondamentaux d'éducation financière aux jeunes des Repaires jeunesse de tout le pays.

« Il n'est jamais trop tôt pour que les jeunes commencent à apprendre à gérer leur argent, que ce soit en ouvrant un premier compte bancaire ou en faisant une première demande de prêt étudiant, affirme Owen Charters, président-directeur général, Repaires jeunesse du Canada. Co-operators nous a fourni une série d'activités de littératie financière à intégrer aux programmes que nous offrons actuellement, soit en personne ou en ligne. Ces activités essentielles aideront les enfants et les adolescents des quatre coins du pays à acquérir de solides compétences de littératie financière qui leur seront utiles toute leur vie. Nous sommes ravis d'établir un partenariat fondé sur les valeurs que nous partageons et sur notre désir commun de soutenir la prochaine génération. »

Les jeunes n'ayant pas accès à une éducation financière ou aux ressources appropriées en la matière risquent de rater des occasions ou de commettre des erreurs qui pourraient leur coûter cher. Prêts étudiants, forfaits de téléphonie mobile, cartes de crédit et autres : les jeunes peuvent se sentir dépassés par ces obligations financières qui arrivent de plus en plus tôt dans leur vie. Afin de s'assurer que le plus grand nombre possible de jeunes se préparent adéquatement à cette réalité, Co-operators a élaboré une boîte à outils en exclusivité pour les Repaires jeunesse : Gérer ton argent, c'est $imple enseigne des compétences de base en matière de gestion financière pour encourager la responsabilité à cet égard. La boîte à outils aidera les membres des Repaires jeunesse âgés de 10 à 18 ans à acquérir des connaissances et des compétences de littératie financière qui leur seront fort utiles. Il sera notamment question de budget, d'épargne, de dépenses, de gestion du crédit, de prudence sur Internet et de planification des études postsecondaires.

« Co-operators étant un fournisseur de services financiers, nous comprenons l'importance de la littératie financière et nous savons l'influence qu'elle peut avoir sur la résilience d'une personne, explique Rob Wesseling, président et chef de la direction, Groupe Co-operators limitée. Nous savons aussi que plus tôt une personne acquiert des notions et compétences financières de base, meilleurs sont les résultats. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous présentons cette première étape d'un partenariat à phases multiples avec Repaires jeunesse du Canada; une boîte à outils amusante et interactive qui offrira des connaissances de gestion financière aux membres des Repaires jeunesse. »



Co-operators a harmonisé ses objectifs à long terme pour 2030 avec neuf objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD), afin de prendre part à un effort collectif mondial visant à protéger le bien-être environnemental, social et financier des générations d'aujourd'hui et de demain. Le partenariat cadre avec le 17e ODD : Partenariats pour la réalisation des objectifs.

Jusqu'à la fin du mois de novembre, afin de souligner son nouveau partenariat avec Co-operators, Repaires jeunesse du Canada publiera d'amusants défis de littératie financière sur les médias sociaux.

À propos de Repaires jeunesse du Canada

Services communautaires. Mentorat. Programmes innovateurs. À titre de plus important organisme caritatif de services aux enfants et aux adolescents au pays, Repaires jeunesse du Canada propose des activités et services essentiels à plus de 200 000 jeunes dans 775 collectivités. Les Repaires jeunesse aident les enfants et les ados à découvrir qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire et comment ils peuvent y arriver. Notre personnel et nos bénévoles qualifiés leur donnent les outils dont ils ont besoin pour parvenir à des résultats positifs. Expression de soi, éducation, mode de vie sain, activité physique, santé mentale, leadership : tout y est sous un même toit! Depuis 1900, les Repaires jeunesse ouvrent leurs portes aux jeunes et aux familles, dans les petites localités comme dans les grandes villes, en campagne et dans les communautés autochtones. Répondre aux besoins de la relève, c'est notre priorité. Pour en savoir plus, visitez le repairesjeunesse.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram (@repairesjeunesse) et Twitter (@RJeunesseCAN).

À propos de Co-operators

Le Groupe Co-operators limitée est une coopérative canadienne dont les actifs sous administration s'élèvent à plus de 53,3 milliards de dollars. Par l'entremise de ses filiales, Co-operators offre de l'assurance habitation, automobile, vie, collective, voyage, entreprise et agricole, ainsi que des produits de placement. Co-operators est réputée pour son engagement communautaire et ses efforts visant à créer un avenir plus durable. Co-operators se classe parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada selon Corporate Knights et figure dans le palmarès des Employeurs de choix au Canada selon Kincentric (anciennement AON). Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.cooperators.ca.

