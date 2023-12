TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Rentsync, leader en marketing pour la location et principal fournisseur de location en ligne au Canada, a annoncé sa fusion avec Building Stack, une entreprise montréalaise reconnue pour ses logiciels de gestion immobilière nouvelle génération.

Rentsync announces merger with Building Stack (Groupe CNW/Rentsync)

L'intégration de Building Stack dans le portefeuille de Rentsync est une étape clé vers une solution complète pour les professionnels de la location. Elle permet également à Rentsync d'entrer sur le marché de la technologie résidentielle avec le portail de pointe de Building Stack, incluant les paiements de loyer.

"Cette fusion étend notre gamme de produits au-delà du simple marketing", déclare Max Steinman, PDG de Rentsync. "Avec une suite complète allant d'un CRM de location en ligne à un portail résidentiel avec paiements de loyer, nous attendons avec impatience l'intégration de l'équipe talentueuse de Building Stack dans notre famille et sommes ravis de nous lancer ensemble dans ce voyage de croissance."

"Nous partageons une vision commune dans la construction de la plateforme de technologie immobilière la plus centrée sur le client en Amérique du Nord. Cette fusion permettra à nos clients d'atteindre plus de locataires et de leur donner les outils nécessaires pour gérer l'ensemble du cycle de vie du locataire", déclare Pablo Menghini, COO de Building Stack.

Jonathan Margel, PDG de Building Stack, ajoute, "Nous sommes extrêmement motivés à redéfinir le paysage de la technologie immobilière au Canada. Cela nous donne également la puissance de feu nécessaire pour entrer de manière significative sur le marché américain dans les prochaines années. Notre expérience et nos ressources combinées offriront des solutions inégalées, favorisant l'efficacité et le succès de nos clients d'un océan à l'autre."

À propos de Rentsync:

Rentsync, basée à Toronto, est une entreprise leader en technologie SaaS dans l'industrie de la location. Elle offre des produits innovants pour le marketing, la location et la gestion immobilière, et exploite Rentals.ca, le principal marché canadien de la location en ligne.

En tant qu'entreprise privée du Growth 500, Rentsync, avec plus de 100 employés, est un leader de confiance pour les marketeurs, agents de location et locataires grâce à son engagement envers le professionnalisme, l'innovation et l'accessibilité.

Pour plus d'informations, visitez www.rentsync.com et www.rentals.ca .

À propos de Building Stack:

Building Stack, basée à Montréal, propose une solution web et mobile de pointe pour la gestion complète du cycle de vie du locataire, créée par des gestionnaires immobiliers et des experts en technologie pour une gestion plus efficace.

L'équipe de plus de 20 personnes de l'entreprise est dédiée à offrir une plateforme tout-en-un qui améliore grandement la gestion des propriétés locatives. Leur approche innovante vise à transformer l'avenir de l'industrie immobilière grâce à une équipe passionnée et créative.

