Rentrée scolaire : nouvelle distribution de couvre-visages dans les gares et terminus d'exo

MONTRÉAL, le 1er sept. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la rentrée scolaire, exo poursuit sa campagne de sensibilisation auprès des usagers avec une nouvelle distribution de couvre-visages lavables et réutilisables qui débutera demain.

« Porter un couvre-visage à bord des autobus et des trains contribue à accroître le sentiment de confiance et de sécurité pour l'ensemble de nos concitoyens qui prennent le transport collectif. Malgré le déconfinement et le retour en classe et au bureau, il faut se rappeler que le virus est toujours présent parmi nous », affirme M. Marc-André Plante, maire de Terrebonne et membre du conseil d'administration d'exo.

« En portant un couvre-visage, nous assurons notre propre protection en plus d'assurer la sécurité des gens autour de nous qui peuvent être plus vulnérables aux infections » ajoute M. Donat Serres, maire de la Ville de La Prairie et membre du conseil d'administration d'exo.

Voici la liste des sites de distribution (un couvre-visage par personne) :

Mercredi 2 septembre et mardi 8 septembre

Terminus Sainte-Thérèse

Terminus Saint-Jérôme (autobus)

Terminus Sainte-Julie

Terminus Angrignon

Terminus/Stationnement Chambly

Terminus/Stationnement Châteauguay

Terminus/Stationnement Georges-Gagné

Terminus/Stationnement La Prairie

Terminus/Stationnement Montcalm-Candiac

Gare Bois-Franc

Gare Centrale

Gare Parc

Gare Sauvé

Jeudi 3 septembre et mercredi 9 septembre

Terminus Repentigny

Terminus Saint-Eustache

Terminus Terrebonne

Terminus Centre-ville

Terminus Mansfield

Terminus Vaudreuil (autobus)

(autobus) Gare De la Concorde

Gare Lucien-L'Allier

Gare Vendôme

Gare Montréal-Ouest

Les équipes d'exo seront présentes à tous les sites. Pour plus de détails sur ces distributions, consultez le site https://exo.quebec/couvre-visage.

Rappelons que le port du couvre-visage est obligatoire dans les transports collectifs depuis le 27 juillet dernier.

En complément au port d'un couvre-visage, il est important de continuer de respecter les directives gouvernementales liées à la distanciation et d'appliquer les consignes sanitaires habituelles :

Se laver les mains fréquemment; Éviter de toucher son visage; Tousser ou éternuer dans le creux de son bras; Rester à la maison si vous êtes malade; Ne pas manger dans les transports collectifs, cela évite de porter vos mains à votre bouche après avoir touché à des surfaces; Respecter, lorsque possible, les règles de distanciation physique.

