Rentrée scolaire 2024 - Le ministre Drainville présente un premier état de la situation

QUÉBEC, le 16 août 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, a présenté aujourd'hui un premier portrait obtenu à la suite de changements apportés au processus d'affectation. Concrètement, le nombre de poste à combler pour la prochaine rentrée scolaire a diminué de 33 % par rapport à la même période l'an dernier.

Rappelons que depuis la signature des nouvelles des conventions collectives pour le personnel enseignant, les postes doivent être attribués au plus tard le 8 août afin de garantir une plus grande stabilité lors de la rentrée ainsi que plus de temps aux enseignants pour se préparer. Auparavant, des séances d'affectation pouvaient être tenues quelques jours avant la rentrée. Cette nouveauté permet, entre autres, à un plus grand nombre de jeunes et à leurs parents de connaître l'enseignant qui les accompagnera dès le début de l'année scolaire. De plus, aucun mouvement de personnel n'est possible après le 8 août une fois le processus d'affectation terminé. Cette nouvelle mesure empêche un effet domino. Il permet également aux centres de services scolaires et aux commissions scolaires de mieux anticiper les besoins afin de pourvoir les postes vacants en date du 8 août.

Ces changements nous permettront de poursuivre nos efforts afin de retenir et d'attirer le personnel scolaire. L'objectif est d'offrir à nos enfants, à leurs parents et à notre personnel scolaire une rentrée moins stressante, plus ordonnée et agréable, bref, plus humaine.

Une diminution de 33 % du nombre de postes à combler par rapport à l'année dernière

À la lumière des dernières séances d'affectation, en date du 15 août en fin de journée, 5 704 postes sont à pourvoir dans le réseau scolaire public québécois, dont 1 406 postes réguliers à temps plein d'enseignants et 4 298 postes à temps partiel. Il s'agit d'une diminution de 33 % par rapport à l'année dernière pour la même période.

Il importe de mentionner qu'il s'agit du portrait actuel. Ce dernier évoluera toutefois rapidement au cours des prochains jours puisque les CSS/CS ont déjà entrepris des opérations de recrutement pour pourvoir les postes vacants. Ces données seront mises à jour chaque mercredi d'ici le début des classes.

Comme s'y est engagé le ministre lors de la mise en ligne du nouveau tableau de bord, les données sur les postes à pourvoir seront publiées hebdomadairement jusqu'à la fin de septembre et mensuellement ensuite pour le reste de l'année scolaire. Ces publications permettront à la population de suivre l'évolution de la situation. Par ailleurs, les données seront plus justes puisqu'elles proviendront directement des systèmes des centres de services scolaires et commissions scolaires, contrairement aux années antérieures, alors que des collectes de données manuelles étaient nécessaires.

Hausse des besoins dans le réseau

Selon les projections du Ministère, 20 000 élèves vivront leur première année dans une école primaire ou secondaire au Québec cette année. Pour l'année scolaire 2023-2024, une proportion de 80 % de la hausse de l'effectif scolaire était liée à l'immigration.

Cette croissance du nombre d'élèves à scolariser explique notamment l'augmentation de près de 3 700 du nombre de postes à pourvoir en enseignement. Malgré ces besoins additionnels et grâce au devancement de l'affectation des enseignants, le gouvernement a réussi à améliorer la situation en ayant diminué le nombre de postes à pourvoir par comparaison avec la même date l'an passé.

Citation :

« Les changements apportés pour la présente rentrée scolaire font partie de l'opération de redressement qu'on réalise depuis notre arrivée. Ça demande à tout le monde de revoir leurs façons de faire, j'en suis conscient. Cela dit, je suis convaincu que ces changements contribueront à améliorer la situation dans les prochaines années. L'objectif est d'avoir une rentrée scolaire plus stable et surtout plus humaine pour les enfants, les parents et l'ensemble de notre personnel. Le portrait qu'on a aujourd'hui démontre qu'il y a toujours des défis. Toutefois, il reste encore quelques semaines avant la prochaine rentrée et je suis convaincu qu'en travaillant ensemble, on pourra trouver les solutions nécessaires. La priorité qui doit tous nous guider est la réussite de nos enfants! Je tiens également à remercier toutes les personnes impliquées dans ce nouveau processus, dont les directions d'école. Leur contribution est essentielle. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation

Faits saillants :

Le gouvernement continue ses efforts de recrutement et de rétention de main-d'œuvre pour faire face à la pénurie. La prochaine rentrée scolaire sera marquée par le changement, avec la mise en place des différentes avancées obtenues lors du renouvellement des conventions collectives : augmentation majeure du salaire des enseignants, qui débutera désormais à 65 352 $ et pourra atteindre 109 121 $ après 13 ans; des ressources en soutien à la classe dans 14 000 classes, soit dans près d'une classe du primaire sur deux; des incitatifs financiers prévus pour les enseignants retraités, avec une rémunération qui peut dépasser 500 $ par jour.

D'autres mesures seront annoncées au cours de l'automne, dont une grande campagne de communication pour attirer de nouveaux enseignants

Liens connexes:

Pour consulter les données relatives aux postes à pourvoir du personnel enseignant et des autres catégories de personnel visées par la collecte d'information pour le réseau scolaire public : http://www.education.gouv.qc.ca/references/indicateurs-et-statistiques/indicateurs/collecte-dinformations-concernant-les-donnees-de-la-main-doeuvre-du-reseau-scolaire/

Pour en savoir plus sur les activités du ministère de l'Éducation, suivez-le sur les médias sociaux :

https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Source : Antoine De la Durantaye, Directeur des communications , Cabinet du ministre de l'Éducation, [email protected] ; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur , [email protected]