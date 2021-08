MONTRÉAL, le 18 août 2021 /CNW Telbec/ - À l'aube de la rentrée collégiale, le Regroupement des cégeps de Montréal (RCM) est heureux de souligner le retour imminent des étudiants en présence sur les campus, qui retrouveront un environnement d'études stimulant. Priorisant la sécurité et l'agilité, les douze cégeps de l'Île de Montréal s'assureront tout au long de la session de la mise en œuvre des mesures sanitaires requises par la Direction de santé publique et le ministère de l'Enseignement Supérieur, notamment en matière de port du masque obligatoire dans leurs établissements.

Santé et sécurité : des efforts coordonnés

Bien que cette rentrée s'effectue dans un contexte plus près de la normalité, les cégeps ne baissent pas la garde.

Qui plus est, les cégeps encouragent fortement leurs étudiants et tout leur personnel à se faire vacciner le plus rapidement possible. D'ailleurs, pour soutenir la campagne de vaccination, tous les cégeps seront l'hôte d'activités de vaccination en début de session grâce à la collaboration des CIUSSS de Montréal. Des moyens de communication sont également déployés par les établissements afin de favoriser la couverture vaccinale.

En matière de vigie et d'intervention, une structure de coordination avec la Direction régionale de la santé publique de Montréal a également été mise en place pour suivre de près l'évolution de la situation sanitaire dans les établissements, pour gérer les éclosions qui pourraient survenir et pour s'adapter rapidement, le cas échéant.

La réussite des étudiants au cœur des décisions

En se basant sur l'expérience acquise lors des dernières sessions, les enseignants et tout le personnel des cégeps sont déterminés à offrir des conditions optimales d'apprentissage et de vie étudiante, en fonction du contexte sanitaire et des directives de la Santé publique.

Mentionnons qu'une importance particulière a été accordée aux étudiants en début de parcours, en situation de handicap et avec besoins particuliers afin qu'ils disposent du soutien nécessaire à leur réussite scolaire. Des séances d'information en personne et en ligne sont aussi organisées pour préparer le retour en classe en présence et pour soutenir les nouveaux étudiants qui vivent une importante transition entre l'école secondaire et le milieu collégial.

Citations

« Nous sommes très heureux de retrouver nos étudiants, nos enseignants et l'ensemble du personnel dans le cadre de cette rentrée sur nos campus. Tous les efforts des cégeps sont orientés vers la réussite des étudiants, sans compromettre la santé et la sécurité de tous. Nous sommes confiants que la reprise de nos activités se déroulera de façon positive grâce à l'engagement de tous les intervenants qui gravitent autour de l'organisation des services, dont bénéficient nos étudiants. »

- Nathalie Vallée, Présidente du Regroupement des cégeps de Montréal et Directrice générale du Collège Ahuntsic

« La rentrée est une période importante pour mobiliser les jeunes afin qu'ils se mettent en action et entament un nouveau chapitre de leurs études du bon pied. Nous souhaitons que cette rentrée soit une réussite, malgré les défis qui se posent. Nous suivons donc la situation sanitaire de très près et poursuivrons notre collaboration constante avec le ministère de l'Enseignement supérieur et la Direction de la santé publique aussi longtemps que nécessaire. »

- Diane Gauvin, Directrice générale du Collège Dawson

Le Regroupement des cégeps de Montréal (RCM)



Le RCM rassemble les 12 cégeps publics francophones et anglophones de Montréal. Il a pour mission première la promotion collective de l'enseignement collégial montréalais en favorisant la concertation et la coordination de ses membres sur toute question collégiale d'intérêt commun, autant à l'enseignement régulier qu'à la formation continue, à l'international, à la recherche appliquée et aux services aux entreprises.

