Rentrée parlementaire - Le projet de loi 4 : une priorité pour la jeunesse

QUÉBEC, le 15 mars 2022 /CNW Telbec/ - Alors que la dernière rentrée parlementaire avant les élections provinciales se profile, Force Jeunesse et le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec (RJCCQ) rappellent au ministre des Finances, Éric Girard, l'importance de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 4 (PL4), Loi renforçant la gouvernance des sociétés d'État et modifiant d'autres dispositions législatives, d'ici la fin de la session parlementaire.

Pour Force Jeunesse, les sociétés d'État québécoises doivent être à l'image de la population. C'est pourquoi l'organisation demande qu'un siège soit réservé aux personnes issues de la diversité sur l'ensemble des conseils d'administration des sociétés d'État québécoises, au même titre que le siège réservé aux 35 ans et moins.

« Garantir un siège pour une personne de la diversité dans ces instances, c'est la façon la plus rapide et la plus efficace d'amener du changement positif en termes de représentativité de nos institutions. Quand 22,27 % de la population canadienne s'identifie comme appartenant à une minorité visible, un siège sur un conseil d'administration de 6 à 15 personnes, c'est le minimum », d'après Simon Telles, président de Force Jeunesse.

Le RJCCQ souhaite favoriser l'accès à la formation en gouvernance pour les jeunes de toutes les régions du Québec. Fort du succès du programme « Administrateurs de la relève » qui a formé depuis 2013 plus de 1000 jeunes, dont 33 % issus de la diversité, afin de les préparer à siéger sur un conseil d'administration, le RJCCQ recommande au gouvernement de réfléchir à rendre obligatoire des formations qui outillent les jeunes sur les meilleures pratiques en gouvernance et d'appuyer davantage les organismes et initiatives dédiées à la gouvernance.

« Le développement des connaissances et compétences des jeunes gens d'affaires en matière de gouvernance constitue une préoccupation de longue date pour le RJCCQ. Il y a lieu de poursuivre et de bonifier l'appui aux formations à la gouvernance des jeunes gens d'affaires, de soutenir un processus de recrutement ouvert et structuré lors des appels à candidature et d'appuyer davantage les organisations qui souhaitent avoir accès à des banques de candidatures pour renouveler leur bassin de jeunes administratrices et administrateurs. » souligne Pierre Graff, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.

Force Jeunesse et le RJCCQ saluent la volonté du gouvernement de moderniser la gouvernance de 23 sociétés d'État supplémentaires, mais réitèrent l'importance d'adopter ce projet de loi avant la fin de la session parlementaire.

À propos de Force Jeunesse

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève. www.forcejeunesse.qc.ca

À propos du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

Depuis 1992, le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec soutient un réseau de 46 jeunes chambres de commerce et d'ailes jeunesse à travers le Québec, et porte la voix de plus de 13 000 professionnels, de cadres, de travailleurs autonomes et d'entrepreneurs âgés de 18 à 40 ans dont 15 organisations issues de communautés culturelles. Le RJCCQ a comme objectif principal de soutenir et faire rayonner les jeunes gens d'affaires dans leur écosystème. www.rjccq.com

