RENTRÉE PARLEMENTAIRE À QUÉBEC : LES MANUFACTURIERS RAPPELLENT LEURS PRIORITÉS

MONTRÉAL, le 31 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alors que les députés de l'Assemblée nationale du Québec font aujourd'hui leur rentrée parlementaire, Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) tient à leur rappeler les priorités du secteur manufacturier dans le contexte actuel soit d'atténuer les impacts de la pénurie de main-d'œuvre et d'assurer la compétitivité des manufacturiers dans le contexte économique actuel.

« Le secteur manufacturier est clé pour que le gouvernement de François Legault atteigne ses objectifs économiques, notamment en ce qui concerne le rattrapage de l'écart du PIB avec l'Ontario, la hausse de la productivité, la croissance des exportations et le développement économique régional. Il faut donc s'assurer de lui donner tous les moyens nécessaires pour faciliter sa croissance et assurer sa compétitivité. Cela passe notamment par une augmentation de leur productivité et un accès à la main-d'œuvre en nombre suffisant et en qualité, tant concernant les compétences que les connaissances », déclare Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

Atténuer les impacts de la pénurie de main-d'œuvre

Malgré un ralentissement économique et une récession potentielle, le besoin criant de main-d'œuvre des manufacturiers demeure. En effet, au troisième trimestre de 2022, il y avait 29 970 postes vacants dans le secteur de la fabrication au Québec.

Par ailleurs, selon un sondage de MEQ, 98 % des entreprises sondées affirment avoir des postes vacants. Pas moins de 7G$ ont été laissés sur la table au Québec dans la dernière année en raison de la pénurie de main-d'œuvre qui persiste dans le secteur manufacturier. De ce nombre, 4G$ représentent des pertes entrainées par des contrats refusés et des retards accumulés et 3G$ constituent des pertes résultant d'investissements retardé ou annulé.

MEQ est d'avis qu'il est nécessaire d'activer différents leviers pour atténuer les impacts de la pénurie de main-d'œuvre que ce soit par l'automatisation et la robotisation, la formation, la valorisation du secteur manufacturier et la mise en place de mesures concrètes en matière d'immigration.

À ce sujet, les manufacturiers réitèrent leur intérêt de participer à la consultation de la ministre de l'Immigration, Mme Christine Fréchette. L'Association souhaite également poursuivre leur collaboration avec la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, dans le déploiement de solutions viables pour diminuer les impacts de cette pénurie de main-d'œuvre.

Assurer la compétitivité de nos manufacturiers dans un contexte d'incertitude

MEQ suivra attentivement les travaux parlementaires de l'Assemblée nationale qui pourraient avoir un impact sur la compétitivité des manufacturiers, principalement dans un contexte d'incertitude économique, tel qu'on le connait actuellement.

De plus, MEQ compte participer à la réflexion du gouvernement du Québec sur l'avenir énergétique du Québec du ministre Pierre Fitzgibbon et s'assurer que les manufacturiers soient bien soutenus dans la décarbonation de leurs activités.

« Les manufacturiers ont clairement le potentiel de contribuer davantage au PIB québécois, de générer plus de richesse et de faire bouger l'aiguille pour atteindre les priorités du gouvernement. Les États-Unis proposent actuellement des mesures costaudes et des incitatifs majeurs pour attirer les manufacturiers, notamment par le déploiement de l'Inflation Reduction Act. Dans ce contexte, il est nécessaire que le Québec maintienne sa capacité d'attirer et de retenir les entreprises manufacturières et MEQ offre sa pleine collaboration pour atteindre ces objectifs », conclut Véronique Proulx.

À propos de Manufacturiers & Exportateurs du Québec (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 497 000 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,1 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 183,1 milliards de dollars en 2021.

