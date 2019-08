Rentrée la Tête Haute : Mission Bon Accueil constate une baisse dans la demande en sacs à dos

MONTRÉAL, le 12 août 2019 /CNW Telbec/ - Depuis 18 ans maintenant, juste avant la rentrée des classes, Mission Bon Accueil remet gratuitement des sacs à dos remplis d'effets scolaires, des boîtes à lunch et des chaussures neuves aux enfants les plus démunis de Montréal. L'éducation et la persévérance scolaire sont des facteurs essentiels pour enrayer le cycle de la pauvreté et cet événement annuel permet de donner un petit coup de pouce aux enfants les plus démunies de Montréal afin de les aider dans leur parcours scolaire. Cette année, 2 750 enfants pourront recevoir leurs items scolaires complètement neufs et ainsi, rentrer à l'école la tête haute.

« La rentrée scolaire devrait être un moment marquant et agréable pour tous les enfants, quel que soit le milieu dont ils sont issus, explique Sam Watts, le président-directeur général de Mission Bon Accueil. Un sac à dos rempli de fournitures scolaires peut faire toute la différence entre un enfant qui reste à l'école et un autre qui décroche. »

Dans toutes ses initiatives, la vision de Mission Bon Accueil est de tout mettre en œuvre pour aider les familles à se sortir de la précarité. Donner le matériel nécessaire pour l'école est un des éléments qui contribue à la réussite scolaire, car ceci permet aux enfants d'arriver en classe au même niveau que les autres. D'autres programmes viennent aussi compléter l'offre de Mission Bon Accueil comme l'aide aux devoirs et le Marché Bon Accueil, une épicerie gratuite qui permet aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école le bedon bien rempli.

« C'est la première année que Mission Bon Accueil constate une baisse de la demande en sacs à dos de la part des clients dans le cadre de la campagne Rentrée la tête haute, souligne M. Watts. Nous espérons que ceci pourrait être relié au fait que les conditions de vie de plusieurs familles se sont améliorées dans les dernières années grâce à de nombreuses mesures qui ont été mises en place pour enrayer la pauvreté à Montréal. »

Mission Bon Accueil est heureuse de pouvoir compter à nouveau cette année sur des milliers de donateurs et des centaines de bénévoles qui rendent la tenue de cet événement possible. Aldo, Ardene, Disney, Hard Knox, Henkel Canada, Medisca, Mizu Studios, Staedtler et Two Ten Foundation sont aussi de précieux partenaires qui contribuent au succès de Rentrée la tête haute. Afin d'accomplir cette tâche titanesque, des entreprises comme PSP, Novartis, Desjardins et BDO ont aussi envoyé des employés faire du bénévolat depuis le mois d'avril dernier afin d'assembler tous les sacs à dos.

Au total, ce sont plus de 87 265 items qui seront remis gratuitement aux enfants. Les sacs à dos seront distribués de 9 h à 16 h, les 13 et 14 août aux familles qui se sont inscrites au préalable. Durant ces deux journées de plaisir, les enfants pourront aussi participer à des activités amusantes alors que la rue Acorn sera fermée pour l'occasion.

− INVITATION AUX MÉDIAS -

Un point de presse prendra place le 13 août à 11 h au 4755 A, rue Acorn (coin De Courcelle) à Montréal. Il sera possible de prendre des images des enfants qui viennent chercher leurs sacs à dos et leurs chaussures et de faire des entrevues avec Sam Watts et des familles et bénévoles qui seront sur place.

