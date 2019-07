Renseignements personnels : Le Mouvement Desjardins a terminé l'implantation des solutions complémentaires

MONTRÉAL, le 12 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins annonce qu'il a terminé l'implantation des mesures complémentaires pour les membres afin de faciliter et de simplifier l'activation au forfait de surveillance d'Equifax. En plus d'utiliser le site Web d'Equifax, les membres peuvent dorénavant s'inscrire auprès de Desjardins par téléphone ou en se rendant à leur caisse. Desjardins a également commencé le déploiement progressif d'un formulaire d'inscription simplifié, en mode autonome, sur le Web et le mobile.

Le lundi 8 juillet, un nombre record d'appels a été reçu et le délai moyen de réponse était de 7 minutes sur la ligne dédiée aux événements. Chaque jour, le nombre de personnes qui appellent au 1 800 CAISSES pour s'inscrire au forfait de surveillance d'Equifax diminue.

Le 11 juillet à minuit, près de 300 000 membres particuliers s'étaient inscrits à Equifax, soit en passant par Desjardins ou directement sur le site d'Equifax. La mise à la poste des dernières lettres sera effectuée ce lundi 15 juillet. En date d'aujourd'hui, plus de 93 % des lettres ont été expédiées.

Le Mouvement Desjardins réitère à ses membres qu'il est important d'activer le forfait de surveillance du crédit auquel ils ont droit pour une durée de 5 ans. Pour ce faire, les membres doivent avoir le code d'activation transmis par lettre à portée de main ainsi qu'une adresse courriel valide. On peut s'inscrire au forfait de quatre façons :

Site Internet d'Equifax dont la capacité a été augmentée http://myservices.equifax.ca/premfr

dont la capacité a été augmentée http://myservices.equifax.ca/premfr AccèsD téléphone en appelant au 1 800 CAISSES

en appelant au 1 800 CAISSES AccèsD Internet et mobile en utilisant le formulaire qui sera accessible progressivement dans la boîte de messagerie sécurisée d'AccèsD

en utilisant le formulaire qui sera accessible progressivement dans la boîte de messagerie sécurisée d'AccèsD Réseau des caisses auprès d'une conseillère ou d'un conseiller

Desjardins tient à rassurer ses membres à l'effet qu'il n'a pas constaté de hausse récente de la fraude. Par ailleurs, et comme à l'habitude, les avoirs que les membres détiennent et les transactions qu'ils réalisent chez Desjardins sont protégés. Si des transactions non autorisées étaient réalisées dans leurs comptes Desjardins, les membres seraient remboursés.

Pour plus de détails sur ces solutions, les membres peuvent consulter le site https://www.desjardins.com/renseignements-personnels ou communiquer par téléphone avec AccèsD au 1 800 CAISSES (1 800 224-7737).

