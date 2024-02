NATION DAKOTA DE SIOUX VALLEY, MB, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Le Dakota Oyate Elder Care Lodge bénéficiera de rénovations en matière d'efficacité énergétique et d'accessibilité à la suite d'un investissement de plus de 2,9 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par le ministre Sean Fraser et le chef Vincent Tacan, ce projet vise à faire du Dakota Oyate Elder Care Lodge, dans la Nation dakota de Sioux Valley, une installation à consommation nette zéro.

Le financement servira à rénover le poste de soins infirmiers afin d'en améliorer l'accessibilité, ce qui renforcera les services de santé du Elder Care Lodge. Des panneaux solaires et un système de chauffage économe en énergie seront installés. En plus de ces travaux, des améliorations seront apportées au système de CVC pour soutenir le nouveau système de chauffage qui régulera la température du bâtiment de manière plus efficace. Une fois achevées, ces améliorations devraient permettre de réduire la consommation d'énergie de l'établissement d'environ 104 % et les émissions de gaz à effet de serre de 0,83 tonne par année.

Le Dakota Oyate Lodge est un chef de file en matière de soins spécialisés pour les personnes dans le besoin, avec une équipe experte de cliniciens et de conseillers. Les personnes âgées qui s'installent dans cet établissement communautaire conservent un mode de vie sain tout en vivant avec d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et la même histoire.

« Les investissements dans les infrastructures vertes contribuent à lutter contre les effets des changements climatiques et à rendre les collectivités plus résilientes face à ces effets, tout en protégeant l'environnement. Je suis fier de notre soutien au Dakota Oyate Elder Care Lodge, un établissement important qui aide les personnes âgées à rester dans leur collectivité, et dont les travaux d'amélioration contribueront à assurer la pérennité de l'établissement. Cette installation importante aide les personnes âgées à rester dans la collectivité qu'elles considèrent comme leur foyer, et ces améliorations contribueront à assurer sa durabilité pour les générations à venir. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le projet d'émissions nettes zéro du Dakota Oyate Lodge vise à promouvoir les technologies durables tout en améliorant la qualité de vie de nos aînés. Ces priorités s'inscrivent dans la philosophie et les enseignements dakotas, qui consistent à prendre soin de nos aînés et à vivre de manière durable tout en protégeant la Terre nourricière. La Nation dakota de Sioux Valley se réjouit de bénéficier de ce financement et d'être un chef de file en matière d'infrastructures vertes. »

Vincent Tacan, chef de la Nation dakota de Sioux Valley

Le gouvernement fédéral investit 2 974 047 $ dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent et se réunissent en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et à d'autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme BCVI a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Tandis que le monde se dirige vers une économie carboneutre, les gens qui vivent et travaillent dans les Prairies prennent des mesures et s'efforcent de tirer parti des possibilités croissantes de développement économique.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan alloue 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et le Canada .

. Bâtir une économie verte dans les Prairies, c'est travailler ensemble à des intérêts communs, afin de rendre possible une économie carboneutre durable et prospère.

Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre à leurs besoins.

