Rénovations à l'Observatoire de la Tour de Montréal : un échafaudage suspendu dans le vide

Les rénovations vont bon train à la Tour de Montréal. Les équipes s'affairent présentement à remplacer le revêtement métallique dans les puits de lumière situés sur la partie centrale de l'Observatoire.

Ces travaux ont cependant nécessité la construction au printemps dernier d'un échafaudage en porte-à-faux, soit une structure attachée à la Tour, dont l'extension se retrouve dans le vide, à 130 mètres au-dessus du Stade olympique.

Il s'agit d'un ouvrage atypique, fabriqué à bras, sur mesure, nécessitant ingéniosité et nerfs d'acier. Nos travailleurs et travailleuses n'ont pas froid aux yeux pour relever ce défi hors normes. Impressionnant!

À propos du Parc olympique

Créée le 1er novembre 2020, la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (SDMVPO), « Parc olympique », remplace et modernise la mission de la Régie des installations olympiques (1975-2020). La SDMVPO a le double mandat de développer, gérer, promouvoir et exploiter ses installations en plus de mettre en valeur son patrimoine et son héritage olympique.

Le Parc olympique gère cinq actifs principaux : le Stade olympique, plus vaste amphithéâtre au pays, la Tour de Montréal, plus haute tour inclinée au monde, le Centre sportif, principal centre aquatique au Canada, l'Esplanade et les aires extérieures, haut lieu de rassemblement et d'événements de la métropole, ainsi que le plus grand stationnement automobile souterrain au pays.

Création architecturale audacieuse de Roger Taillibert, le Parc olympique a été construit à la fois pour la présentation des Jeux d'été de 1976 et comme lieu de résidence du club de baseball les Expos de Montréal (1977-2004). Depuis son inauguration, il a été l'hôte de plusieurs milliers d'événements sportifs, culturels, sociaux, civiques et grand public, façonnant ainsi l'histoire événementielle du Québec, avec plus de cent millions de visiteurs depuis son inauguration.

Près de 46 ans après sa construction, le Parc olympique s'inscrit comme un site arborant une valeur patrimoniale incontestable, se déclinant sous quatre principaux aspects : historique, architectural, urbain et emblématique.

