Rénovation des habitations à loyer modique (HLM) - La Société d'habitation du Québec et l'Office régional d'habitation d'Argenteuil en action pour le mieux-être des locataires

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - La Société d'habitation du Québec (SHQ) annonce un plan d'action, en collaboration avec l'Office régional d'habitation d'Argenteuil, pour la rénovation du Domaine du troisième âge et de la Place Zoël Saindon, deux ensembles immobiliers de logements à loyer modique pour des aînés et des familles du secteur Ayersville, à Lachute.

Les travaux prévus aux 17 bâtiments, qui totalisent 217 logements, s'échelonneront sur cinq ans et comporteront deux phases. Dans un premier temps, des interventions seront effectuées dans les plus brefs délais afin de préserver l'intégrité de certains bâtiments. Par la suite, les ménages touchés seront relocalisés en vue de la deuxième phase, qui consistera à mettre aux normes et à redévelopper ces milieux de vie. Ces opérations nécessiteront des investissements majeurs, dont les montants seront précisés au fil des évaluations et des expertises qui seront faites pour mener à bien les travaux.

La SHQ et l'Office régional d'habitation d'Argenteuil ont à cœur le bien-être, la santé et la sécurité des ménages de ces complexes d'habitation. Ainsi, tous les efforts sont et seront déployés pour bien informer les locataires et les accompagner tout au long des travaux.

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

