Renouvellement du mandat du président-directeur général du CHU de Québec - Université Laval

QUÉBEC, le 25 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé aujourd'hui au renouvellement du mandat du président-directeur général (PDG) du CHU de Québec - Université Laval, Dr Martin Beaumont. Son nouveau mandat débute aujourd'hui.

Le Dr Beaumont compte plus de 25 années d'expérience en gestion dans le domaine de la santé et des services sociaux. Il est détenteur d'un doctorat en santé publique de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en administration des services sociosanitaires, également de l'Université de Montréal. Il occupe la fonction de PDG du CHU de Québec - Université Laval depuis janvier 2019.

Citation :

« Le Dr Beaumont a démontré un grand leadership au cours des dernières années comme PDG CHU de Québec - Université Laval. Plusieurs grands défis nous attendent au cours des prochaines années. Je suis persuadé que son expérience et ses compétences seront des atouts afin de guider les équipes de son établissement et contribuer à mettre en œuvre les changements nécessaires au réseau de la santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

