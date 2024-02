Renouvellement du mandat de trois membres du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers

MONTRÉAL, le 2 févr. 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») annonce le renouvellement du mandat de trois membres de son Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers (le « Conseil consultatif des consommateurs ») :

Marc Lacoursière, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval ;

, directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec (CACQ); Vanessa O'Connell-Chrétien, avocate à Revenu Québec.

Ces membres sont nommés pour un mandat de trois ans. La durée des mandats a été déterminée afin d'assurer la diversité de représentativité ainsi que le respect du principe d'alternance et de pérennité au sein du Conseil consultatif des consommateurs.

Rappelons que le Conseil consultatif des consommateurs est composé de neuf membres.

Mandat et composition du Conseil consultatif des consommateurs

Le Conseil consultatif des consommateurs a pour mandat de faire valoir l'opinion des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers auprès de l'Autorité. Ses membres sont issus de divers secteurs et professions, et témoignent d'un intérêt particulier pour la défense et la promotion des droits des consommateurs et des personnes en situation de vulnérabilité.

Les rôles et responsabilités des membres du Conseil consultatif des consommateurs sont de commenter les politiques, règles, lignes directrices et autres publications de l'Autorité susceptibles d'avoir un effet sur les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers; de faire les recommandations qu'ils estiment utiles à l'égard de ces mêmes publications; et de faire part à l'Autorité de leurs observations et recommandations relatives à tout sujet concernant les consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

