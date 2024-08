Renouvellement des mandats de deux présidents-directeurs généraux adjoints

QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le gouvernement du Québec a procédé le 28 août à trois nominations dans le réseau de la santé et des services sociaux.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mme Jeanne-Evelyne Turgeon est nommée présidente-directrice générale (PDG) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval. Actuellement présidente-directrice générale adjointe au sein de cet établissement, Mme Turgeon entrera dans ses nouvelles fonctions le 2 septembre 2024.

Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue

Mme Eveline Grenier est nommée présidente-directrice générale adjointe (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Actuellement directrice générale adjointe aux programmes de santé physique généraux et spécialisés et directrice des soins infirmiers au sein de cet établissement, Mme Grenier entrera dans ses nouvelles fonctions le 9 septembre 2024.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière

M. Eric Bellefeuille est nommé président-directeur général adjoint (PDGA) du Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière. Actuellement directeur des programmes en déficience et de la réadaptation physique au Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides, M. Bellefeuille entrera dans ses nouvelles fonctions le 3 septembre 2024.

Citation :

« La nouvelle PDG et les deux nouveaux PDGA ont tous démontré qu'ils ont les qualités et l'expérience pour guider leurs équipes respectives et mettre en œuvre les changements nécessaires dans le réseau de la santé et des services sociaux. Ils sauront mettre à profit leur expertise à un moment charnière où la grande transformation du réseau de la santé et des services sociaux se met en œuvre. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

