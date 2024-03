Deux ententes de principe sont conclues entre l'employeur et le syndicat SCFP-687

MONTRÉAL, le 2 mars 2024 /CNW/ - Les représentants du syndicat SCFP-687, regroupant les employés syndiqués de l'unité de Montréal ainsi que de l'unité de Québec et des antennes régionales, et Groupe TVA annoncent être arrivés à une entente de principe pour le renouvellement de chacune des deux conventions collectives.

Ces ententes surviennent à la suite des processus de négociation qui ont débuté en décembre 2023 et qui se sont poursuivis avec l'aide d'un conciliateur nommé par le ministre du Travail. Depuis, les rencontres de négociation ont mené les parties à s'entendre sur les paramètres des nouvelles conventions collectives et sur les mesures d'atténuation pour les employés touchés par l'annonce du 2 novembre 2023.

Les deux parties se disent satisfaites dans les circonstances des ententes négociées qui leur permettront de faire face aux défis majeurs qui confrontent l'industrie, tout en maintenant d'excellentes conditions de travail et en assurant une couverture journalistique de qualité partout au Québec.

Afin de respecter le processus décisionnel, le Syndicat et Groupe TVA ne feront aucun autre commentaire jusqu'à ce que les ententes soient soumises au vote des assemblées des deux unités syndicales.

À propos du SCFP

Le SCFP est le plus grand syndicat au Canada. Il compte 740 000 membres dans tout le pays et représente notamment des travailleuses et travailleurs de la santé, de l'éducation, des municipalités, des bibliothèques, des universités, des services sociaux, des services publics, des transports, des services d'urgence, du transport aérien et des communications.

À propos de Groupe TVA

Groupe TVA inc., filiale de Québecor Média inc., est une entreprise de communication active dans l'industrie de la télédiffusion, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la production et distribution internationale de contenu télévisuel ainsi que des magazines. Groupe TVA inc. est la plus importante entreprise de diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'affaires publiques de langue française en Amérique du Nord. L'entreprise est aussi la plus importante dans le secteur de l'édition de magazines francophones et publie des titres anglophones parmi les plus populaires au Canada. Ses actions classe B sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TVA.B

www.groupetva.ca

SCFP : Steve Bargoné, Conseiller syndical, SCFP, 418-254-8860; Groupe TVA : Véronique Mercier, vice-présidente, Communications, Québecor et Groupe TVA