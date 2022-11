Renouvellement des conventions collectives à Héma-Québec - Entente de principe entre Héma-Québec et l'APTS

MONTRÉAL, le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Héma-Québec annonce qu'une entente de principe est intervenue hier soir avec l'APTS - Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. L'entente sera soumise aux membres lors d'une assemblée générale le 27 novembre prochain. Cette entente de principe est le fruit du travail acharné des deux parties, syndicale et patronale, et de leur engagement à mener des négociations de bonne foi.

Par respect du processus d'approbation syndicale, Héma-Québec ne partagera aucune information sur l'entente de principe jusqu'à l'approbation finale des membres.

Parmi les neuf (9) accréditations syndicales à Héma-Québec, six (6) d'entre elles sont assujetties à une entente de principe. Héma-Québec demeure en négociations avec trois (3) syndicats :

Le Syndicat des technicien.nes de laboratoire de Héma-Québec (CSN)

des technicien.nes de laboratoire de Héma-Québec (CSN) Le Syndicat des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN)

des infirmières et infirmières auxiliaires de Héma-Québec (CSN) Le Syndicat du personnel infirmier d'Héma-Québec (CSQ)

Héma-Québec demeure pleinement résolue à renouveler les conventions collectives à coût raisonnable pour les contribuables, et qui offrent aux employés des conditions de travail adaptées à la réalité d'aujourd'hui. « Je suis satisfaite du travail accompli par les équipes de travail ayant permis cette entente de principe et je les en remercie. J'ai confiance que des résultats similaires pourront être obtenus pour les autres groupes toujours en négociation », affirme Mme Nathalie Fagnan, présidente et chef de la direction d'Héma-Québec.

À propos d'Héma-Québec

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Héma-Québec, c'est plus de 1 500 employés, plus de 200 000 donneurs de sang, plasma, cellules souches, lait maternel et tissus humains, en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près de 800 000 produits biologiques d'origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des malades.

Donnez du sang. Donnez la vie.

