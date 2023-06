Renouvellement de Martine Alfonso au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill

QUÉBEC, le 28 juin 2023 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui le renouvellement, par le gouvernement du Québec, de Martine Alfonso au poste de présidente-directrice générale adjointe du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), pour une durée d'un an.

Titulaire d'un baccalauréat en physiothérapie de l'Université McGill et d'une maîtrise en sciences de l'administration de l'Université Laval, madame Alfonso, après avoir été physiothérapeute plusieurs années, devient gestionnaire de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay-de-Montréal, notamment à titre de gestionnaire clinico-administrative du programme AVC et autres diagnostics neurologiques de 2005 à 2009. Elle entre ensuite au service du CUSM, où elle occupe divers postes de gestion de haut niveau au fil des ans, dont celui de présidente-directrice générale adjointe, qu'elle occupe actuellement, et ce, depuis quelques années.

« Le renouvellement de madame Alfonso dans ce poste stratégique permettra au CUSM de poursuivre les travaux amorcés ces dernières années pour rendre cet établissement encore mieux adapté à la réalité actuelle, dans un souci de continuité. Je suis persuadé qu'elle saura appuyer la haute direction avec la même énergie et le même esprit de leadership qu'on lui connaît, en collaboration avec les équipes en place, et que cela sera un atout majeur pour relever les défis qui attendent le CUSM pour les mois à venir. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

