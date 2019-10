Renouvellement de la Convention établissant un cadre financier et des règles de financement pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour la période 2019-2024

CHISASIBI, QC, le 7 oct. 2019 /CNW/ - Le Grand Chef Abel Bosum du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la nation crie et Madame Bella Moses Petawabano, présidente du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, annoncent le renouvellement de la Convention avec le gouvernement du Québec d'établir un cadre de financement et des règles de financement pour le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James pour la période 2019-2024.

Il s'agit de la troisième convention quinquennale pour le cadre de financement du Conseil cri de la santé conclu avec le gouvernement du Québec. Il prévoit 60 M$ sur cinq ans pour développer les services offerts dans les communautés cries d'Eeyou Istchee, notamment des services spécialisés tels que la gynécologie et l'obstétrique, l'oncologie et la santé mentale. Le développement de ces services dans Eeyou Istchee réduira la nécessité pour les Cris de se déplacer dans le sud. Le Conseil cri de la santé fera également progresser l'intégration des pratiques de guérison traditionnelles des Cris et un environnement culturellement sécuritaire pour la prestation de services aux clients cris.

Le nouveau cadre de financement prévoit également plus de 600 M$ sur cinq ans pour la construction d'infrastructure en santé et services sociaux, notamment un nouveau Centre de santé régional à Chisasibi, ainsi que des centres de naissance, des centres pour personnes âgées, des ressources de répit pour les personnes âgées et des ressources de santé mentale dans les communautés cries. Il prévoit également 44 M$ pour des ressources en actifs informationnels.

« Cette convention marque une autre étape importante dans la mise en œuvre des services de santé et des services sociaux prévus dans notre traité, la Convention de la Baie James et du Nord québécois de 1975. La Nation crie prend de plus en plus en charge nos services de santé et nos services sociaux et les ramène chez nous, dans nos communautés. Cette convention montre tout ce qui est possible dans le cadre de négociations menées en consultation avec les communautés et sur une base de nation à nation avec le gouvernement du Québec, dans l'esprit de respect mutuel et de partenariat de la Paix des braves. »

Grand Chef Dr Abel Bosum

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) / Gouvernement de la nation crie

« Cette convention et le cadre de financement pour 2019-2024 fournissent au Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James les outils nécessaires pour mettre en œuvre les priorités identifiées lors des consultations avec les communautés et les clients cris et énoncées dans notre Plan régional stratégique. Cela nous permettra de développer davantage notre offre de services et d'améliorer l'accès aux services dans les communautés cries.

Notre Plan régional stratégique met l'accent sur la création d'espaces et de pratiques culturellement sécuritaires chez les Cris, ainsi que sur les partenariats avec les Premières Nations cries pour les soins de longue durée, les services de transition, la santé mentale et les maisons de naissance. »

Madame Bella Moses Petawabano

Présidente, Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James

