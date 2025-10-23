OTTAWA, ON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - Il y a deux semaines, le 9 octobre 2025, à l'occasion de la journée nationale des soins palliatifs pour les enfants, l'Alliance des soins palliatifs pédiatriques du Canada a lancé un nouveau Centre de ressources. Depuis son lancement, le site a déjà accueilli plus de 1 000 visiteurs, ce qui démontre un fort intérêt pour l'amélioration de l'accès aux ressources pour les professionnels de la santé qui soutiennent les nourrissons, enfants et jeunes atteints de maladies graves ainsi que leurs familles.

Financé par Santé Canada, et développé en collaboration avec des professionnels de la santé, organisations et familles, le Centre des ressources rassemble des ressources, outils et matériaux de formation pratiques et basés sur les données probantes dans un seul endroit, afin que les soins de haute qualité puissent être accessibles, peu importe où habitent les familles. Il comprend également le Parcours de soins essentiels pour les soins palliatifs pédiatriques, offrant une feuille de route nationale pour les soins coordonnés et axés sur la famille dans chaque phase de la maladie d'un enfant.

Le Centre de ressources fournit un accès à plus de 400 outils et guides choisis à la main et révisés par des spécialistes de soins palliatifs pédiatriques. La plateforme qui en résulte offre aux professionnels de la santé, aux enfants et à leurs familles des ressources pratiques et fiables afin de guider leurs soins en anglais et en français. Dans les prochains mois, le site internet continuera à grandir, avec le lancement des Communautés de pratique et autres ressources pour soutenir les enfants atteints de maladies graves et leurs familles.

Cette initiative représente une portion de la vision élargie de l'Alliance, créant un Canada où chaque enfant atteint d'une maladie grave ainsi que leur famille pourront accéder aux soins palliatifs pédiatriques de qualité élevée, axé sur la famille, peu importe où ils habitent. L'Alliance œuvre à réaliser cette vision en créant des réseaux de soins, des outils pratiques et en collaborant avec les professionnels de la santé, les familles et des organisations à travers le pays.

« Les enfants méritent des soins empreints de compassion et de dignité. Le nouveau Centre de ressources fournira aux professionnels de la santé à travers le Canada un accès à de l'information de haute qualité au sujet des soins palliatifs pédiatriques, dans la langue officielle de leur choix. Cette initiative améliorera l'accès aux soins palliatifs pédiatriques et offrira du soutien aux enfants et familles qui font face à certains moments les plus difficiles de la vie. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministère de la Santé

« Pour la première fois, les Canadiens auront accès à un centre de ressources bilingue dédié à renforcer les soins palliatifs pédiatriques. L'accès continue à varier par région, mais ceci représente un progrès collectif vers un Canada où chaque enfant et leur famille puissent retrouver les soins et les soutiens dont ils ont besoin. »

Kira Goodman

Directrice du projet, l'Alliance des soins palliatifs pédiatriques du Canada

« Le lancement de ce centre de ressources représente un avancement significatif dans le renforcement des soins palliatifs pédiatriques au Canada. En offrant un accès aux ressources et outils aux professionnels de la santé, nous aidons à augmenter le nombre d'enfants qui peuvent recevoir des soins palliatifs de haute qualité, là où ils vivent. Grâce à l'aide du gouvernement du Canada, cette initiative nationale améliore le vécu des enfants et leurs familles en naviguant la maladie limitant l'espérance de vie. »

Megan Wright

PDG Roger Neilson, soins palliatifs pour enfants

Au sujet de l'Alliance des soins palliatifs pédiatriques du Canada

L'Alliance des soins palliatifs pédiatriques du Canada est un réseau pancanadien de professionnels de la santé, famille, organisation et défenseurs qui travaillent ensemble dans le but de renforcer les soins palliatifs pédiatriques. Guidée par une vision commune, l'Alliance vise à construire un Canada où chaque enfant atteint de maladie grave, ainsi que leur famille, puissent accéder aux soins de haute qualité, axé sur la famille, peu importe où ils vivent. L'Alliance réalise leur vision en créant des ressources pratiques, construisant des réseaux de soins et en amplifiant une voix nationale pour les soins palliatifs pédiatriques.

