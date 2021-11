ST. JOHN'S, NL, le 19 nov. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé aujourd'hui le nom des sept bénéficiaires retenus dans le cadre du Fonds provincial de partenariat pour le logement et les sans-abri.

L'investissement de 1,5 million de dollars annoncé aujourd'hui renforcera les partenariats au sein de nos collectivités, lequel aideront à répondre aux nouvelles priorités provinciales en matière de logement. Il appuiera également les résultats et les objectifs généraux de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) lancée en 2017 et qui s'échelonnera sur 10 ans.

Les organisations et les municipalités qui reçoivent un financement sont :

Centre of Hope de l'Armée du Salut - 250 000 $

l'Armée du Salut - 250 000 $ Stella's Circle - 250 000 $

Ville de Happy Valley-Goose Bay - 250 000 $

- 250 000 $ Anglican Homes Inc. - 200 000 $

Bande de la Première Nation Qalipu Mi'Kmaq - 63 000 $

Central Residential Services Board - 200 000 $

Ville de St. John's - 250 000 $

Le Fonds provincial de partenariat pour le logement et les sans-abri est conçu pour soutenir des projets dans l'ensemble de la province, ce qui permet de tirer profit des partenariats et de renforcer la capacité du secteur du logement communautaire à offrir des options de logement aux ménages à faible revenu.

Les investissements visent à soutenir les populations vulnérables, notamment les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les Autochtones, les personnes âgées, les jeunes adultes, les personnes handicapées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et de dépendance et les personnes en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir.

Cet investissement vient s'ajouter à l'allocation de logement Canada-Terre-Neuve-et-Labrador récemment annoncée. Grâce à un investissement à coûts partagés de 74,3 millions de dollars, la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador fera passer le nombre de ménages bénéficiant d'un soutien au loyer sur le marché privé de 1 800 à plus de 2 600 d'ici 2027-2028.

L'allocation de logement Canada-Terre-Neuve-et-Labrador ciblera les ménages ayant de graves besoins impérieux en matière de logement et fournira une allocation directe pour l'abordabilité du logement afin d'améliorer les résultats de logement pour certaines des populations les plus vulnérables de notre province.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Grâce à des annonces comme celle-ci, nous voyons clairement ce que la collaboration peut accomplir. De concert avec nos partenaires, notre gouvernement fournit aux gens de St. John's et d'ailleurs des logements abordables et la tranquillité d'esprit nécessaires pour élever leurs familles dans un environnement sûr et sain. Félicitations aux sept proposants retenus. Ensemble, nous créons de l'espoir et un Canada meilleur. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« La stratégie nationale du logement du Canada permet de fournir des logements abordables aux habitants de St. John's South - Mount Pearl et de l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador. Grâce à un plan de dix ans axé sur la collaboration, nous veillons à ce que notre stratégie aide d'abord et avant tout nos citoyens les plus vulnérables. Les partenariats comme celui que nous célébrons ici aujourd'hui sont importants pour trouver à chaque Canadien un endroit sûr où habiter. » - L'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail et député fédéral de St. John's- Sud-Mount Pearl

« Avoir un logement sûr, confortable et abordable est quelque chose que beaucoup d'entre nous tiennent pour acquis, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir de telles circonstances. Grâce au Fonds de partenariat provincial pour le logement et la lutte contre l'itinérance, nous travaillons avec nos partenaires fédéraux, municipaux, autochtones et communautaires afin de bâtir des communautés plus fortes et de fournir des aides au logement à ceux qui en ont le plus besoin. » - L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Les projets annoncés aujourd'hui dans le cadre du Fonds provincial de partenariat pour le logement et les sans-abri sont le fruit d'excellents partenariats qui, ensemble, répondent aux besoins en matière de logement et de lutte contre l'itinérance dans nos collectivités. Ce financement, ainsi que l'allocation pour le logement Canada ‒ Terre-Neuve-et-Labrador récemment annoncée, continue de s'appuyer sur le travail que nous avons commencé ensemble pour veiller à ce que toute la population de Terre-Neuve et du Labrador ait accès à des logements sûrs, stables et abordables. » - L'honorable John Abbott, ministre des Enfants, des Aînés et du Développement social et ministre responsable de la Société d'habitation de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'Armée du Salut continue de s'associer aux instances gouvernementales pour répondre aux besoins de notre collectivité. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui que les gouvernements fédéral et provincial prolongent leur soutien, ce qui nous permettra d'offrir des logements à ceux qui ont besoin d'un chez-soi. » ‒ Lieutenant-colonel Eddie Vincent, commandant de division, Armée du Salut, Terre-Neuve-et-Labrador

La SNL est un plan ambitieux de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

d'avoir un chez-soi - ce qui comprend plus de 13 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. La SNL repose sur un solide partenariat entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, et sur l'engagement continu auprès d'autres parties prenantes, comme les municipalités, les gouvernements et organismes autochtones et les secteurs du logement social et privé. Cela comprend des consultations auprès des personnes provenant de tous les milieux, notamment de gens qui eux-mêmes ont déjà eu de la difficulté à se loger.

Tous les investissements découlant de la SNL qui seront mis en œuvre par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux respecteront les grands principes de la Stratégie à l'égard des partenariats, des gens et des collectivités.

Cette entente reconnaît l'importance de donner la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus grands, mais aussi celle d'inclure une approche du logement axée sur les droits de la personne et d'effectuer des analyses comparatives entre les sexes pour tous les investissements.

